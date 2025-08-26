Helstar: kündigen ihr neues Studioalbum „The Devil’s Masquerade“ für den 12.09.2025 an

Die US-Metal-Legende Helstar kehrt mit ihrem lang erwarteten 11. Studioalbum The Devil’s Masquerade zurück, das am 12. September 2025 über Massacre Records veröffentlicht wird. Das Album wird als limitiertes Mediabook, als limitierte Vinyl-LP in verschiedenen Farben und in digitalen Formaten erhältlich sein.

The Devil’s Masquerade markiert eine furiose Rückkehr zu den Wurzeln der Band und beschwört die kreative Magie zwischen James Rivera (Gesang) und Larry Barragan (Gitarren) herauf. Das Album wurde von Barragan in den Hombre Malo Studios produziert und gemischt und von Robert Colwell bei Colwell Mastering gemastert.

Textlich taucht The Devil’s Masquerade tief in Geschichten über Vampirismus, dämonische Besessenheit und den Untergang der Menschheit ein – inspiriert von Kult-Horrorfilmen und -serien wie Annabelle, Midnight Mass, The Exorcist: Pope und sogar klassischen Twilight Zone-Episoden. Jeder Track erzählt eine Geschichte, in der Mythos, Horror und Symbolik, mit der für Helstar typischen Essenz verschmelzen.

Einer der Höhepunkte ist der Song I Am The Way und wartet mit einem All-Star-Gastauftritt der legendären texanischen Metal-Stimmen wie Robert Lowe, Jason McMaster, Travis Willis, George Call, Mike Soliz, Christopher Salinas, Drew Brown und Jeff Vandenburg auf.

Frontmann James Rivera erklärt: „Ich kann nur sagen, dass dieses Album der wahr gewordene Traum jedes Helstar-Fans ist. Larry und ich sind zu unserer alten Arbeitsweise zurückgekehrt und diese einmalige Energie ist schon beim ersten Track zu spüren. Wir haben die Flucht nach vorne angetreten und können es kaum erwarten, dass alle diese Magie erleben, die wir schon früher geschaffen haben.“

Von ihrem legendären Debüt Burning Star (1984) über Meilensteine wie Nosferatu (1989) bis hin zu neueren Veröffentlichungen wie This Wicked Nest (2014) und Vampiro (2016), haben Helstar ein einzigartiges und bleibendes Vermächtnis im US-Heavy Metal hinterlassen. Mit The Devil’s Masquerade untermauert die Band einmal mehr ihren legendären Status und liefert ein kompromissloses, stimmiges und mitreißendes neues Helstar Kapitel.

The Devil’s Masquerade Tracklist:

1. Avernus

2. The Devil’s Masquerade

3. Stygian Miracles

4. Carcass For A King

5. The Staff Of Truth

6. Seek Out Your Sins

7. The Haunting Mirror

8. The Black Wall

9. Suerte De Muleta

10. I Am The Way

Helstar sind:

James Rivera – Gesang

Larry Barragan – Gitarre

Mikey Lewis – Schlagzeug

Garrick Smith – Bass

Alan DeLeon JR. – Gitarre