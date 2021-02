Helstar: veröffentlichen Lyric Video für neue Single

Das US Metal-Outfit Helstar wird am 26.02.2021 Clad In Black bei Massacre Records veröffentlichen!

Helstar gewährten mit ihrer 7″ Single Black Wings Of Solitude, welche im Oktober 2020 erschienen ist, bereits einen Ausblick auf das, was euch jetzt erwartet!

Seit gestern kann man sich das Lyric Video zur neuen Single Dark Incarnation (Mother Of The Night) ansehen!

Helstars vorherige Single Across The Raging Seas kann auf allen gängigen Streamingplattformen und hier https://youtu.be/xAhJZRo89BU angehört werden.

Hier kann man das Clad In Black vorbestellen » https://lnk.to/cladinblack

Das Digipak des Albums enthält 2 CDs: Auf der ersten CDs gesellen sich zu den beiden Songs, die man auf der 7″ findet, noch zwei weitere neue Songs sowie einige Coverversionen, in die ihr eure Zähne schlagen könnt. Alle Songs auf der ersten CD wurden von Martin „Mattes“ Pfeiffer in den Redhead Studios gemischt und von Stefan Kaufmann im ROXX Studio gemastert.

Auf der zweiten CD befindet sich das komplette vorherige Studioalbum Vampiro, welches von Bill Metoyer in den Skull Seven Studios gemischt und gemastert wurde.

Alle Songs der ersten CD werden auch auf limitierter Vinyl LP in verschiedenen Farben erscheinen.

Das Coverartwork wurde von John Fossum gestaltet

Helstar – Clad In Black

CD 1 – Clad In Black

1. Dark Incarnation (Mother Of The Night)

2. Black Wings Of Solitude

3. Across The Raging Seas

4. Restless And Wild (Accept Cover)

5. After All (The Dead) (Black Sabbath Cover)

6. Sinner (Judas Priest Cover)

CD 2 – Vampiro

1. Awaken Unto Darkness

2. Blood Lust

3. To Dust You Will Become

4. Off With His Head

5. From The Pulpit To The Pit

6. To Their Death Beds They Fell

7. Malediction

8. Repent In Fire

9. Abolish The Sun

10. Black Cathedral

11. Dreamless Sleep

Ltd. Vinyl LP

Side A

Dark Incarnation (Mother Of The Night)

Black Wings Of Solitude

Across The Raging Seas

Side B

Restless And Wild (Accept Cover)

After All (The Dead) (Black Sabbath Cover)

Sinner (Judas Priest Cover)

https://www.facebook.com/Helstar.Metal

Quelle: Massacre Records