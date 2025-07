Black Magnet: dritte LP „Megamantra“ erscheint am 25.07. über Federal Prisoner

Black Magnet präsentieren mit Night Tripping die exklusive Premiere ihrer dritten Single, die von Decibel Magazine veröffentlicht wird. Diese Single stammt aus dem bevorstehenden dritten Album Megamantra der in Oklahoma City ansässigen Industrial-Metal-Band.

Seht euch den Lyric-Visualizer zu Night Tripping hier an:

Mehr Infos zu Night Tripping findet ihr beim Decibel Magazine: hier

Mit der neuen Single erklärt Hammontree: „Night Tripping is a psychic transmission — a struggle with the unraveling of time. It’s a psychological burial by poisoned memory and future expectation. In certain states of mind, I view reality through trauma — what I call my ‘shadow life.’ Dreams become artificial constructs; the self, overtaken by parasitic thought. There’s desperation in reaching outward when the inner world is fracturing.“

Decibel schreibt: „On new single, Night Tripping, you get the perfect electronic/metallic mash-up completed with mechanical percussion, distorted vocals, and robotic tribal rhythms, a la Ministry or another iconic Rust Belt act, Nine Inch Nails.“

Die Band gilt als Vorreiter der neuen Welle des amerikanischen Industrial Metal und lässt sich von Größen wie Godflesh, Nine Inch Nails, Deftones und Alice In Chains inspirieren. Ursprünglich als Solo-Projekt von Gründer James Hammontree gestartet, hat sich die Band mittlerweile zu einem Quartett entwickelt. Einige Mitglieder spielen auch mit Bands wie All Your Sisters, Destroyer Destroyer, Greg Puciato. Nach zwei hochgelobten Alben, zahlreichen Singles und einer EP haben sich Black Magnet in den letzten Jahren zu einer festen Größe in der Live-Szene entwickelt und eröffneten für Acts wie 3Teeth, Code Orange und Author & Punisher. Die Band hat sich zu einem der angesehensten Akteure im Genre entwickelt.

Mit Megamantra präsentiert Black Magnet nun ihr ambitioniertestes Werk. Das dichte und dynamische Album zeigt die Band, die gleichzeitig in härtere und eingängigere Bereiche vordringt, mit einem fast punk-inspirierten, energetischen Ansatz. Durchdrungen von brennenden Synthesizern und schneidenden, mahlenden Riffs, drängt das Album wie eine unaufhaltsame Maschine voran – es oszilliert zwischen mechanischer Präzision und erstickender Spannung und fängt die unausweichlichen Zyklen von Kontrolle, Unterwerfung und Verfall ein, die die moderne Landschaft prägen. Mit Megamantra wird deutlich, dass Black Magnet schwergewichtige, gitarrenfokussierte Musik spielt.

Die Trackliste zu Megamantra findet ihr (hier) im Time For Metal Release-Kalender:

Das Album wurde im Earth Analogue Studio aufgenommen und erneut von Sanford Parker (Voivod, Yob, Rwake) gemischt und gemastert. Das Mastering übernahm Vlado Meller (Johnny Cash, Prince, Beastie Boys) und das Artwork sowie das Design stammen von Jesse Draxler (Kendrick Lamar, Emma Ruth Rundle, Full Of Hell), der zusammen mit Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan, Better Lovers) das neue Label von Black Magnet, Federal Prisoner, mitbegründete. Megamantra wird am 25. Juli digital und auf LP über Federal Prisoner veröffentlicht.

Black Magnet werden regelmäßig auftreten, um Megamantra zu supporten, darunter ein Auftritt beim Heavy Hell Festival mit Six Feet Under, Master, Thou und weiteren im September sowie eine intensivere Albumtour, die derzeit geplant wird. Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze – bleibt dran!

