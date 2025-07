Akhlys: enthüllen neues Video zu „Maze Of Phobetor“

Die einnehmende Black Metal-Band Akhlys hat mit ihrem vierten Album House Of The Black Geminus, das 2024 erschienen ist, die Hörer auf eine intensive wie eindringliche Reise ins Herz der Dunkelheit mitgenommen. Durchzogen von Symbolik und okkulter Bedeutung spiegelt das Album erneut die tiefgreifende Auseinandersetzung des Masterminds Naas Alcameth (Aoratos, Bestia Arcana, Nightbringer) mit esoterischen und mystischen Traditionen wider.

In Zusammenarbeit mit der visuellen Künstlerin Chthonia präsentieren Akhlys voller Stolz ihren bedrohlichen neuen Visualizer zum kraftvollen Track Maze Of Phobetor. Seht euch das Video hier an:

Naas Alcameth sagt über diesen Song: „Maze Of Phobetor closes out the first act of the album, which is symbolically relegated to the ‚hearth‘. The lyrics reflect a manic and ecstatic state of dread, slowly transforming into a mode of ‚other-becoming‘ within the presence of the numinous. It represents a penultimate moment before the descent into the underworld (the cellar). This is all poetically reflected through symbols such as protean, maze-like hallways, shifting structures, sentient shadows, and an ominous, awaiting door.“

Ursprünglich als Erweiterung der Live-Rituale von Akhlys konzipiert, haben sich ihre abgründigen Videos zu kraftvollen eigenständigen Werken entwickelt, das die Atmosphäre verstärkt und die lyrische Wirkung des Songs vertieft. Taucht ein in House Of The Black Geminus und streamt das gesamte Album auf allen gängigen Plattformen!

Akhlys haben zudem kürzlich ihre bevorstehende Age Of Phobetor Tour 2025 angekündigt, die im Oktober durch Europa und angrenzende Regionen führen wird. Die Tour umfasst 15 Auftritte in zehn Ländern und wird das gefeierte neueste Werk House Of The Black Geminus sowie Stücke aus ihrer umfangreichen Diskografie präsentieren. Alle Termine findet ihr hier:

