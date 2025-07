Akhlys: kündigen ihre „Age Of Phobetor Tour“ an

Die US Black-Metal-Band Akhlys hat ihre Age Of Phobetor Tour angekündigt, die im Oktober durch Europa und angrenzende Regionen führen wird. Die Tour umfasst 15 Auftritte in zehn Ländern und wird das hochgelobte neueste Werk House Of The Black Geminus sowie weitere geschätzte Werke aus ihrer umfangreichen Diskografie präsentieren.

Die treibende Krafthinter der Band, Naas Alcameth (Nightbringer, Aoratos, Bestia Arcana), äußert sich zu der bevorstehenden Tour: „We are excited to be returning to Europe in support of our latest album, House Of The Black Geminus. We are equally thrilled to be joined once again by our brothers in Fides Inversa, alongside Lithuania’s Sisyphean. In addition to Europe, we will be exploring new territory in Eurasia as we wrap up the tour in Istanbul. Fans can expect the ferocity and furore for which Akhlys is known, as well as material we have yet to bring to the stage in a live setting. Hail Death!“

Akhlys – Age Of Phobetor Tour 2025

w/ Sisyphean & Fides Inversa

10.10.2025 | Wroclaw (Poland) – Klub Łącznik (+ Sisyphean)

11.10.2025 | Vilnius (Lithuania) – nArauti (+ Sisyphean)

12.10.2025 | Warsaw (Poland) – Klub Mechanik (+ Sisyphean)

13.10.2025 | Krakow (Poland) – Klub Zaścianek (+ Sisyphean)

14.10.2025 | Prague (Czechia) – Futurum Music Bar (+ Fides Inversa)

15.10.2025 | Leipzig (Germany) – Hellraiser (+ Fides Inversa)

16.10.2025 | Erfurt (Germany) – From Hell (+ Fides Inversa)

17.10.2025 | Mörlenbach (Germany) – Live Music Hall (+ Fides Inversa)

18.10.2025 | Aarburg (Switzerland) – Musigburg (+ Fides Inversa)

19.10.2025 | Erba (Italy) – Centrale Rock Pub (+ Fides Inversa)]

20.10.2025 | Northeastern Italy/Slovenia

21.10.2025 | Zagreb (Croatia) – Vintage Industrial Bar

22.10.2025 | Budapest (Hungary) – Supersonic – Blue Hell & Kvlt

23.10.2025 | Vienna (Austria) – Escape

25.10.2025 | Istanbul (Turkey) – Dorock Heavy Metal Club

Die Band Akhlys wurde 2009 von Naas Alcameth (Nightbringer, Aoratos, Bestia Arcana) gegründet, um musikalisch die unerklärlichen Visionen, Reisen und Phänomene auszudrücken, die in den liminalen Bereichen zwischen Schlaf und Erwachen auftreten. Zunächst erforschte die Band diese Konzepte mit ihrem Dark Ambient-Debüt Supplication (2009) und wandte sich dann dem eindringlichen Black Metal mit dem vielgelobten Nachfolger The Dreaming I (2015) zu. Alcameth hat diese Vision erneut konkretisiert und verfeinert, was zur Entstehung eines dritten und krönenden Werkes, Melinoë, führte, das im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Für ihre Live-Auftritte erhielten Akhlys breite Anerkennung und sicherte sich 2022 eine Partnerschaft mit Parasite Gallows Booking. Inmitten zahlreicher Touren und Festivalauftritte in Europa, Israel, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten wurden in den letzten Jahren auch neue Kompositionen für das vierte Album der Band geschaffen.