My Merry Machine: veröffentlichen die neue Single „Monster Inside“ vom kommenden Album „Days Of Doom“

My Merry Machine lassen ihr Monster Inside vom Stapel, mehr als ein Vorbote auf das, was die Fans vom kommenden Album Days Of Doom erwarten dürfen – düster aber doch klar, hart und bedrückend!

Das Video stammt erneut von den DIY Künstlern selbst.

Der Vorverkauf für das Album läuft bereits.

Die Edition für die Vorbesteller beinhaltet eine handsignierte Autogrammkarte sowie zwei Motivaufkleber des Albums!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: