Schlussakkord: veröffentlichen Video zur neuen Single „Rette Mich Wer Kann“

Schlussakkord haben das offizielle Video zur neuen Single Rette Mich Wer Kann veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Drehbuch, welches am 26.09. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Der Stumme ans Kommando, der Blinde nimmt das Steuer. Die Bremsen los, der Zug fährt ab, hinein ins Abenteuer. Rette Mich Wer Kann – rockig, rotzig und mit berechtigten Fragen!

