Schlussakkord – Spiegelbild der Zeit

Artist: Schlussakkord

Herkunft: Jena, Deutschland

Album: Spiegelbild der Zeit

Spiellänge: 47:54 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 05.06.2020

Label: Rookies & Kings / Soulfood

Links: https://www.facebook.com/Schlussakkordband

https://schlussakkord.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Christopher

Gitarre – Andreas

Gitarre – Rico

Bass – Seppel

Schlagzeug – Denny

Tracklist:

01. Intro

02. Anti-Arschkriecher

03. Hölle Oder Heiligenschein

04. Mit Flammen In Den Augen (Part II)

05. Wenn Ihr Mit Uns Singt

06. Wer Ich War – Wer Ich Bin

07. Asche & Verderben

08. Siehst Du Die Sonne

09. Der Tiefste Punkt

10. Im Herzen Frei

11. Hebt Das Glas

12. Fahnenmeer

13. Leben, Leben Lassen

14. Zeit

2018 brachten Schlussakkord ihr Debütalbum Spieler Oder Bauer noch in Eigenproduktion heraus, jetzt sind die fünf Jenaer bei Rookies & Kings untergekommen. Als Resultat erscheint nun das zweite, neue Album Spiegelbild Der Zeit.

Rookies & Kings? Das deutsch-italienische Plattenlabel wird geleitet von Frei.Wild-Sänger Philipp Burger und dessen Manager Stefan Harder. So ist es dann nicht weiter verwunderlich, dass Schlussakkord musikalisch auch genau in der Richtung von Frei.Wild, Unantastbar, Viva, Goitzsche Front oder Kärbholz einzuordnen sind.

Die Platte beginnt, heutzutage unüblich, mit einem klassischen Intro. Das Herzklopfen signalisiert: Hier passiert gleich etwas! Und das passiert auch. Knallharter Rock mit Texten, die aus dem Leben oder dem aktuellen Weltgeschehen entnommen sind. Der erste Titel spricht dann gleich die Klientel an, der Anti-Arschkriecher gibt die Richtung vor. Doch das war eigentlich schon der aggressivste Part des Albums. Hölle Oder Heiligenschein bleibt dank seiner satten Riffs in Erinnerung. So wünschte ich mir das ganze Album, es kommen aber auch wieder ruhigere Parts. Mit Flammen In Den Augen Part II wurde bereits ein Song veröffentlicht. Das Thema vom ersten Album wird wieder aufgenommen.

Wenn Ihr Mit Uns Singt steht garantiert auf jeder Live-Setliste. Musikalisch nahe dem Mainstream, lädt der Text zum Mitgrölen ein. Ein einprägsames „wohoohoo“ zwischen die Textzeilen gepresst und fertig ist der Reißer-Song, der gefeiert werden wird. Für mich der schwächste Song des Albums, aber da werde ich mit meiner Meinung alleine stehen.

Wer Ich War – Wer Ich Bin geht musikalisch noch einmal in die richtige Richtung. Textlich wird mit vielen Worten klar gemacht, dass jeder seines Glückes Schmied ist. „Heute weiß ich, wer ich war, heute weiß ich, wer ich bin. War nicht alles gut, machte trotzdem einen Sinn. Ob du fliegst, ob du fällst, dein Buch des Lebens schreibst du selbst„. Da ist noch Luft nach oben.

Asche & Verderben nimmt dann ein politisches Thema auf. Der Anti-Kriegs-Song besticht mit schnellen Drum-Passagen. „Bomben fallen, Länder sterben, ich sehe Asche und Verderben!“. Solche Themen hätte ich mir mehr gewünscht, doch nun bestimmt nur noch der Alltag die Texte. Mit Durchhalteparolen (Siehst Du Die Sonne) und Saufliedern (Hebt Das Glas und Fahnenmeer) ist die CD dann textlich anspruchslos zu Ende. Musikalisch abwertend ist das aber nicht! Satte Riffs lassen die Scheibe hörbar durchlaufen.

Das Album erscheint physikalisch als CD-Digipak. Für Ultras und Sammler erscheint noch eine limitierte Fan-Box. Diese enthält zusätzlich die bedruckte Blechkiste, eine Fahne, ein Schnapsglas, einen Aufkleber sowie eine signierte Autogrammkarte. Vertriebspartner ist Soulfood. Dadurch ist das Album bei allen einschlägig bekannten Dealern erhältlich.