My Merry Machine: veröffentlichen das Cover und die Trackliste vom kommenden Album „Days Of Doom“

My Merry Machine veröffentlichen das Cover/Artwork sowie die Trackliste ihres neuen Albums Days Of Doom, das am 31.10.2025 erscheinen wird.

Das Album umfasst sieben brandneue Songs. Vom Songwriting über Mix & Master bis hin zu Cover & Artwork hat das Trio ALLES in die eigenen Hände genommen, um ein Album, ehrlich und authentisch, mit maximaler Kreativität zu veröffentlichen.

Die wird auch gleich mit einem neuen Video gefeiert!

Damit startet auch der Vorverkauf für das Album.

Die Edition für die Vorbesteller beinhaltet eine handsignierte Autogrammkarte sowie zwei Motivaufkleber des Albums!

Days Of Doom Tracklist:

1. From Another World

2. I Will Confess

3. God Of Destruction

4. Monster Inside

5. Until The End

6. Funeral March

7. The Morning After

