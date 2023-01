Lanvall: startet Crowdfunding Kampagne für sein erstes Werk „The Freystadt Symphony“

Im Frühjahr erscheint Lanvalls erste Symphonie, The Freystadt Symphony auf CD/DVD. Das spätromantische Werk für großes Orchester, Chor und E-Gitarre mit Einflüssen aus der Filmmusik und Rock/Metal wurde am 29.6.2022 in der Messehalle Freistadt (A) uraufgeführt und auf Bild und Ton aufgezeichnet. Zusammen mit 120 Musikern der Jungen Philharmonie Freistadt und des Hard Chor Linz präsentierte Lanvall an der E-Gitarre das bombastische Werk, das als Auftragskomposition zur 800 Jahr Feier der Stadt komponiert wurde.

The Freystadt Symphony CD/DVD Package

CD

Movement 1

Movement 2

Movement 3

Movement 4

Movement 5

Movement 6

DVD (Region Code 0)

Full Concert

Making Of

Interview

Picture Slide Show

Rund um die Veröffentlichung des Werks hat Lanvall eine neue Crowdfunding Kampagne gestartet, die der Finanzierung der Produktions- und Herstellungskosten des CD/DVD Pakets dienen soll.

Lanvall: „Ursprünglich war die Uraufführung für das Jahr 2020 geplant und ich war extrem erfreut, dass es 2022 im Sommer dann endlich soweit war. Beim Mix und Master konnte ich keinen geringeren als meinen lieben, jahrzehntelangen Freund Gandalf gewinnen, der dem Audiomitschnitt den finalen Schliff verpasste.

Da wir bei Edenbridge und auch Voiciano seit 15 Jahren auf eure treue Fan-Unterstützung bauen können, hoffe ich, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid und euch die verschiedenen Pakete gefallen werden! Somit danke ich euch schon vorab für euren großartigen Support!“

Unter dem nachfolgendem Link findet ihr alle Pakete der Crowdfunding Kampagne: hier