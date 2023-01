Uriah Heep – Chaos & Colour

Fazit

René W.:

Mit Chaos & Colour liefern Uriah Heep ein Album, welches zeitgemäß den Hard Rock Nerv der aktuellen Tage trifft. Immer mit dabei sind die Keyboardklänge, die als Stütze die Truppe warm betten und zur Höchstform laufen lassen. Mick Box an der Gitarre lässt einen ebenfalls gucken. In der Summe stimmig und von mir in diesem Jahr ganz bestimmt nicht das letzte Mal gehört. Fans kommen auf ihre Kosten, wenn sie den Weg der letzten Alben schon mitgegangen sind.



Anspieltipps: Save Me Tonight und Fly Like An Eagle



Kay L.:

Ein neues Album einer der Big Four Player der frühen 70er erzeugt schon immer ein wehmütiges Gefühl. Nun gibt's mit Chaos & Colour das inzwischen 25. Album der Hard Rock Legenden. Nach dem schon sehr starkem Living The Dream von 2018, setzen sie hier noch einen obendrauf und gehen weit zurück in ihrer Geschichte. Schon zu Demons And Wizard Zeiten oder auch bei The Magician’s Birthday wurde auf viel Hammondorgel und hymnische Melodien gesetzt. Ab der ersten Minute fühlt man sich zeitversetzt und schwelgt in Erinnerung. Das Duo Box und Lanzon hat ganze Arbeit geleistet und ein Album zusammengeschustert, das sich deutlich vor den 70ern verneigt. Erinnerungen an Sweet Freedom werden z. B. mit Age Of Changes sehr deutlich. Die 12 Songs gehen runter wie Öl und zeigen, dass auch nach gut über 50 Jahren Aktivität Uriah Heep starke Platten abliefern können. Drei über sieben Minuten lange Songs lassen schon fast proggige Strukturen aufkommen und bieten Platz für dramaturgische Strukturen. Das ist mit einer der Gründe dafür, dass dieses Album sich ganz weit vorn auf der Liste meiner Alben des Jahres befinden dürfte, und das bereits jetzt. Ein weiteres Highlight ist Freedom To Be Free. Es vereint die Uriah Heep Geschichte in etwas über acht Minuten, inklusive Basssolo des achten Bassisten Dave Rimmer. Den Abschluss bietet ein schnelles, im Easy Livin' Stil gehaltenes Closer To Your Dreams. Wer das letzte Album schon für gut befunden hat, darf hier bedenkenlos zugreifen.



Anspieltipps: Silver Sunlight, Age Of Changes, To Be Free und Closer To Your Dreams