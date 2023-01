Fazit

Wann habe ich den letzten Comic gelesen? Die Frage kann hier und heute nicht beantwortet werden, es dürfte jedoch schon einige Jahre, gar Jahrzehnte her sein. Iron Maiden - Legacy Of The Beast kann auf Anhieb überzeugen. Old School Achtziger Feeling springt einem auf jeder Seite ins Gesicht. Da werden Erinnerungen an die Turtles oder He-Man und die Masters Of The Universe wach. Der Insektenhaus-Verlag hat den Comic-Klassiker endlich in Deutsch auf die vielen Iron Maiden Anhänger losgelassen. Ich finde hier kein Haar in der Suppe, maximal die Kosten mit fast 40 Euro schlagen höher zu Buche. Für eine limitierte Vinyl legt man da jedoch mehr hin und der Comic hat viel Arbeitszeit von allen Protagonisten gefressen, was den Kurs definitiv rechtfertigt. Ein paar Seiten braucht man, um in die Comic-Abfolge wieder hineinzukommen. Ist das geglückt, läuft es wie geschnitten Brot und die imposanten Zeichnungen triggern alle Synapsen. Ein Muss für jeden Iron Maiden Fan, ich möchte Iron Maiden - Legacy Of The Beast in der Sammlung nicht mehr missen.