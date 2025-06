Margantha: die neue Single ‘Wolves At The Door’ ist online

Die italienisch-finnische Black-Metal-Band Margantha hat Wolves At The Door veröffentlich, die neue Single aus der neuen EP Blood Moon Sacrifice, die am 27. Juni über Rockshots Records erscheint. Streamt die Single auf YouTube:

Margantha sagen über den neuen Track:

„Wolves At The Door markiert den Anfang vom Ende: ein dunkles Kapitel des Konzeptalbums, in dem der Horror im Haus Einzug hält. Ein in einen Werwolf verwandelter Vater belagert sein eigenes Haus und versucht, die Überreste seiner Familie zu verschlingen. Liebe verwandelt sich in Verderbnis, Blut lockt, und die Türen beginnen nachzugeben.“

