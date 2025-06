Margantha: neue EP „Blood Moon Sacrifice“ ist jetzt erhältlich

Rockshots Records gibt stolz die offizielle Veröffentlichung von Blood Moon Sacrifice, der Debüt-EP der finnisch-italienischen Black Metal-Band Margantha, bekannt. Die EP ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Blood Moon Sacrifice ist mehr als nur eine Sammlung von Songs – es ist eine narrative Reise, die in dunkler Folklore und einer gespenstischen Atmosphäre verwurzelt ist. Die EP entfaltet sich um die Legende eines Werwolfs, der ein abgelegenes Jägerdorf unter einem entlegenen Gebirgszug terrorisiert. Sie kanalisiert die emotionale Spannung, die urtümliche Angst und den Abstieg in die Hysterie, die die Geschichte prägen.

Seht euch hier das Video zu Blood Moon Sacrifice an:

Jeder Track dient als Kapitel in dieser Erzählung:

Blood Moon Sacrifice eröffnet die Geschichte mit einem dunklen, walzerartigen Rhythmus, der die Atmosphäre eines uralten Waldes heraufbeschwört. Während einer einsamen Jagd wird der Protagonist gebissen, was den Ursprung des Fluchs besiegelt. Zwei instrumentale Interludes – Bass und Schlagzeug – verstärken den unheimlichen Ton des Tracks und lassen ihn wie den Soundtrack eines verdrehten Märchens erscheinen.

Wolves At The Door markiert das Herannahen des Wesens zum Dorf. Dies ist kein Rudel, sondern ein einsamer, urtümlicher Räuber, dessen Durst dem vieler anderer gleicht. Der Track beginnt mit einem dunklen, aber exotischen Riff und entwickelt sich durch einen melodischen Death Metal-Kern, der schwarze Aggression, Geschwindigkeit und Melodie in einer filmischen, dynamischen Form ausbalanciert.

Miriam And The Endless Night (feat. Andy LaRocque) wechselt die Perspektive. Aus den Augen einer Frau erzählt, die in einer endlosen Nacht des Schreckens gefangen ist, bewegt sich der Song von unheimlichen, unorthodoxen Harmonien in einen Strudel aus Riffs und Gewalt. Andy LaRocque (King Diamond) fügt seinen charakteristischen Touch hinzu, wo Blutdurst und Überleben aufeinandertreffen.

Curse Of The Full Moon schließt den Zyklus mit einer hypnotischen 6/8-Ballade, die die vollständige Transformation des Protagonisten darstellt. Mit verlängerten Tempi, obsessiven Rhythmen und drückenden Harmonien kanalisiert der Track den rituellen Kern des klassischen Black Metal – langsam, unerbittlich und introspektiv.

Angetrieben von eindringlichen Riffs, atmosphärischen Schichten und einem urtümlichen Gesang, balanciert die Musik von Margantha die rohe Essenz des Black Metal mit Momenten der Melodie, Spannung und dynamischem Tempo. Die Band erklärt: „We start from the story. Every riff, every rhythm is designed to serve the narrative. We’re not interested in technical excess—our focus is atmosphere, cohesion and emotion.“

Beeinflusst von der filmischen Furcht von Mgła, dem emotionalen Feuer von Uada und Gaerea sowie der zeitlosen Aggression von Venom, Behemoth und Celtic Frost, entwickelten Margantha einen Sound, der immersiv, drängend und bedeutungsvoll ist.

Mit Blood Moon Sacrifice markieren Margantha ihr offizielles Debüt – ein Werk, das uralte Horrorgeschichten mit der rohen Kraft des zeitgenössischen Black Metal verbindet. Mehr Informationen zu Margantha und Ihrer brandneuen EP findet ihr hier:

Margantha online:

https://www.instagram.com/margantha_the_band/