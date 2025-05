Margantha: veröffentlichen die neue Single „Curse Of The Full Moon“ von der kommenden EP „Blood Moon Sacrifice“

Die italienisch-finnische Black-Metal-Band Margantha freut sich, die neue Single Curse Of The Full Moon aus der neuen EP Blood Moon Sacrifice zu veröffentlichen, die am 27. Juni über Rockshots Records erscheint. Ein Teaser-Video zur Single gibt es hier:

Margantha ist eine italienisch-finnische Band, die von drei Musikern gegründet wurde, die ihre Leidenschaft für Black-Metal und Horrorästhetik verbindet. Das Projekt zielt darauf ab, einen kraftvollen, eindrucksvollen und dramatischen Sound zu kreieren, inspiriert von Bands wie Mgła, Ensiferum, Behemoth und 1349, jedoch mit einem Ansatz, der atmosphärische und melodische Elemente integriert.

Der Sound der Band ist eine eindringliche und fesselnde Hommage an den Black-Metal, angereichert mit Horror-inspirierten Texten und der Gothic-Atmosphäre des 19. Jahrhunderts. Ihre Musik lädt zu einer Reise in die dunkelsten und geheimnisvollsten Winkel der Seele ein, geprägt von düsteren Tönen und Texten, die das Makabre und Übernatürliche beschwören.

Die Band lässt sich von Kunst in all ihren Formen inspirieren: von der Literatur Bram Stokers, Mary Shelleys und Stevensons bis hin zu den Gemälden Caravaggios, Boschs und Turners. Auch die Bildsprache der Band spiegelt diese künstlerische Neigung wider: Aufwendig gestaltete Fotos spiegeln den Stil klassischer Gemälde wider und unterstreichen die dunkle und schattige Atmosphäre, die das Projekt prägt.

Margantha entstand aus der Verbindung zweier unterschiedlicher Kulturen und verbindet die musikalischen und künstlerischen Traditionen beider Länder, um ein einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen.

Blood Moon Sacrifice ist ein Konzept, das von einer Legende inspiriert ist, die die Großmutter der Sängerin oft erzählte: Ein Werwolf, der ein Jägerdorf am Fuße einer Bergkette heimsuchte. Diese Legende wird seit Generationen mündlich überliefert, und Margantha beschlossen, sie zu vertonen. Das Konzept besteht aus vier Songs, die die Schlüsselmomente der Geschichte erzählen. Die Bandmitglieder haben Konzeptalben schon immer geliebt, während sind die Songs so direkt und so strukturiert, dass sie schnell im Gedächtnis haften bleiben. Margantha wollten eine EP schaffen, die dem Hörer das Gefühl vermittelt, in die Geschichte einzutauchen.

Musik und Texte von Topias Jokipii und Margantha. Konzept von Fabio Rossi. Gitarrensolo in Miriam And The Endless Night von Andy La Rocque. Gemischt und gemastert von Andy La Rocque im Sonic Train Studio. Logo von Rijvartwork. Foto von Francesco Rossi.

Blood Moon Sacrifice Tracklist:

1. Blood Moon Sacrifice

2. Curse Of The Full Moon

3. Miriam And The Endless Night

4. Wolves At The Door

Margantha sind:

Nocturnus I – Gesang, Bass

Nocturnus II – Gitarre

Nocturnus III – Schlagzeug