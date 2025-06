Paleface Swiss: kündigen Europatour 2026 an sowie eine Headliner Show in Zürich

Das Vermächtnis von Cursed lebt weiter – mit zahlreichen Festivalauftritten in ganz Europa, darunter Graspop Metal Meeting, Bloodstock (Main Stage), Rock For People, Mystic Festival, Jera On Air, Nova Rock und viele mehr.

Nach einem massiven Jahr mit über 60.000 verkauften Tickets weltweit und dem Release von Cursed – The Complete Edition kündigen Paleface Swiss nun ihre bislang größte Europa-Tour an – gemeinsam mit den Hardcore-Größen Stick To Your Guns und den Post-Hardcore-Visionären von Static Dress.

Die Tour startet am 12. Januar 2026 in Dublin und endet mit einem monumentalen Finale am 7. Februar 2026 in der Halle 622 in Zürich, bei dem Paleface ihre größte Schweizer Headline-Show aller Zeiten spielen werden.

Nach dem Abriss im Zürcher X-TRA geht es nun eine Nummer größer – ein klares Statement für das explosive Wachstum dieser Band und ihre treue Community in der Schweiz.

Zelli kommentiert diese Tour: „Hey Cursed Ones! We’re hitting the road again – this time with some amazing friends by our side! Your support means everything to us, so grab your tickets early and let’s make these shows unforgettable. (And yes… more tickets = more flame jets 🔥😉) SEE YOU IN THE PIT“

Kingstar Music & Bottom Row present:

Paleface Swiss – EU-Tour 2026

Special Guests: Stick To Your Guns (Main Support EU, Opener UK), Static Dress (Main Support UK, Opener EU)

12.01.26 Ireland Dublin Academy

13.01.26 N. Ireland Belfast Limelight

15.01.26 UK Manchester Academy 1

16.01.26 UK Glasgow SWG 3

17.01.26 UK London Troxy

18.01.26 UK Bristol O2 Academy

20.01.26 Belgium Bruxelles AB

22.01.26 Austria Wien Gasometer

23.01.26 Germany Leipzig Haus Auensee

24.01.26 Germany Hamburg Docks

25.01.26 Germany Berlin Huxleys

27.01.26 Germany München Tonhalle

28.01.26 Netherlands Tilburg O13

29.01.26 Germany Oberhausen Turbinenhalle

30.01.26 Germany Wiesbaden Schlachthof

31.01.26 France Paris Zenith *supporting Landmvrks

02.02.26 France Toulouse Le Bikini

03.02.26 Spain Madrid Wagon

04.02.26 Spain Barcelona Razzmatazz

05.02.26 France Lyon La Rayonne

07.02.26 Switzerland Zürich Halle 622

Paleface Swiss | Exclusive Headline Show In Zürich

Nach zwei ausverkauften internationalen Tourneen, unzähligen Festival-Highlights und dem krassen Erfolg von Cursed schließen Paleface Swiss dieses Kapitel mit einem echt monumentalen Finale:

Am 7. Februar 2026 spielen sie ihr bisher größtes Headliner-Konzert in der Schweiz – in der legendären Halle 622 in Zürich.

Was 2022 in kleinen Clubs begann, hat sich zu einem echten internationalen Phänomen entwickelt. Mit unfassbarer Intensität, unvergleichlicher Härte und einer seltenen Verbindung zu ihrer Fangemeinde haben Paleface eine globale Bewegung geschaffen.

Und nachdem sie beim letzten Mal das X-TRA Zürich zum Beben gebracht haben, war die Botschaft klar: Die Schweiz hat mehr verdient.

Jetzt wird die Halle 622 zur Bühne für einen unvergesslichen und prägenden Moment in ihrer Karriere.

Das ist nicht nur ein weiterer Tourtermin – es ist ein „Nach Hause Kommen“, eine Feier und eine Liebeserklärung an die Community, die die Band von Anfang an geprägt hat. Mit neuen Songs, beeindruckenden Visuals und einer überwältigenden Live-Produktion ziehen Paleface Swiss alle Register für eine unvergessliche Nacht.