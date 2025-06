Paleface Swiss: veröffentlichen die Single „I Am A Cursed One“

Das Warten hat endlich ein Ende.

Nach einer gewaltigen Europatournee mit über 25.000 verkauften Tickets und einer ausverkauften US-Tournee mit mehr als 35.000 verkauften Tickets ist der Schweizer Exportschlager mit seiner bisher größten Veröffentlichung zurück: Cursed – The Complete Edition. Diese definitive Edition enthält alle Singles der Band, die nach ihrem Durchbruch-Album Fear & Dagger veröffentlicht wurden – Best Before: Death, Please End M und The Gallow. Außerdem ist eine eindringliche Akustikversion von River Of Sorrows enthalten – eine raue und emotionale Ballade, die Fans auf der ganzen Welt bereits tief beeindruckt hat. Zur Feier des Erscheinungstages enthüllt die Band ein brandneues Musikvideo für den Bonustrack I Am A Cursed One – eine kraftvolle Hommage an ihre Fans und das Chaos und die Schönheit des Lebens auf der Straße.

Sänger Zelli über den Bonustrack: „Dieser Song ist eine Hommage an euch – unsere unglaublichen Fans, die Cursed Ones. Er soll euch in ein Gefühl der Zugehörigkeit einhüllen, egal woher ihr kommt oder wer ihr seid. Wenn ihr ihn hört, hoffen wir, dass ihr die Kraft spürt, Teil von etwas Größerem zu sein. Du bist einer von uns. Du bist einer der Verfluchten. Gemeinsam feiern wir unsere größten Headline-Touren, dieses unvergessliche Jahr und den unaufhaltsamen Geist von Cursed.“

Das Vermächtnis von Cursed setzt sich mit großen Festivalauftritten in ganz Europa fort – darunter das Graspop Metal Meeting, Bloodstock (Main Stage), Rock for People, Mystic Festival, Jera On Air und viele mehr. Später in diesem Jahr kehrt die Band für eine exklusive Headline-Tour durch Australien (6 Shows) und eine besondere, einmalige Show in Bangkok, Thailand, zurück – ein kraftvoller und emotionaler Abschluss eines wahrhaft vollgepackten und unvergesslichen Jahres.

Verfügbare Formate: – Digitales Streaming & Downloads (Spotify, Apple Music, etc.)- Physisches Vinyl (EU & US-Händler

Cursed – The Complete Edition Tracklist:

1. Un Pobre Niño Muriô

2. Hatred

3. …And With Hope You ́Ll Be Damned

4. Don ́T You Ever Stop

5. Enough?

6. Youth Decay

7. My Blood On Your Hands

8. Love Burns

9. River Of Sorrows (Final Version)

10. I Am A Cursed One (Bonus Track)

11. Best Before: Death

12. Please End Me

13. The Gallow

14. River Of Sorrows (Unplugged) Feat. Ron Deris

Über Paleface Swiss :

Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums Chapter 3: The Last Selection hat die independent Band Paleface Swiss internationale Anerkennung in der Deathcore- und Beatdown-Community erlangt. Bekannt für ihre gewaltigen, aggressiven Riffs, die brutal bombastische Rhythmussektion, die herausragenden Vocals von Frontmann Zelli und eine Prise Humor. Über ihr gesamtes Repertoire hinweg hat die Band 110 Millionen Streams, 21 Millionen YouTube– Aufrufe auf ihrem eigenen Kanal erreicht und kürzlich die Marke von 1 Million monatlichen Hörern auf Spotify überschritten.

Chapter 3: The Last Selection wurde am 30. Oktober 2020 veröffentlicht und brachte vier starke Tracks hervor: Curse Us, The Rats, Lights Out und Skalpell, die schnell hohe Platzierungen in den Beatdown/Hardcore-Charts erreichten. Die Band wurde sogar zum Cover-Star der Heavy Beatdown-Playlist von Spotify.

Im Jahr 2022 veröffentlichte die Band ihr zweites Album Fear & Dagger, das weithin als großer Schritt für die Band angesehen wurde. Frontmann Zelli erhielt viel Lob für seine stimmliche Leistung, und die Band für ihr unerschütterliches Engagement, nie vor brutal schweren Riffs, wahnsinnig komplexen Gitarrensoli, harten Beatdowns oder emotional schwierigen Themen zurückzuschrecken. Metal Injection fasste es in ihrer Rezension treffend zusammen: „Es macht Spaß, sich in den unaufhaltsamen Instrumentals von Paleface zu verlieren, aber Zelli ist wirklich der Star von Paleface. Dies liegt größtenteils daran, dass er seine Schreie wie Rap-Bars behandelt.“ New Transcendence erklärte: „Paleface haben eine der emotional relevantesten und faszinierendsten Beatdown-Veröffentlichungen bisher geschaffen“, und Wall Of Sound nannte es „ein schonungslos brutales und wütendes Album“.

Das Album katapultierte die Band in die oberen Ränge der „New Wave of Deathcore“ und brachte Singles wie The Orphan, Deathtouch, Dead Man’s Diary feat. Florent Salfati, Frontmann von Landmvrks, sowie den Fanliebling und stilistischen Ausreißer My Grave / Lay With Me hervor. Das Album befasste sich mit reiferen und kritischeren Themen, die sich auf die Ängste und Kämpfe junger Menschen im 21.

Jahrhundert konzentrieren, insbesondere auf das Thema psychische Gesundheit.

In den folgenden zwei Jahren stieg die Popularität der Band rasant an. Ihre Fähigkeiten auf der Bühne verfeinernd, stieg die Band von Erfolg zu Erfolg und schuf eine der aufregendsten und eindrucksvollsten Liveshows des modernen Metal. Ihre Fähigkeit, jedes Publikum zu begeistern, sei es bei ihren eigenen Headline-Shows, auf US-Touren mit Bands wie Body Snatcher oder The Ghost Inside, in Großbritannien mit Counterparts und Kublai Khan oder auf international renommierten Festivals wie Sick New World, Hellfest Open Air, Summer Breeze, Cabaret Vert, Dynamo Metal Festival und vielen mehr, ist unbestritten. Eines steht fest: Paleface Swiss verwandeln jedes Publikum in Fans, sobald sie ihre Show beendet haben.

Um ihre größtenteils ausverkauften Tourneen zu unterstützen, veröffentlichte die Band eine Reihe von eigenständigen Singles, darunter Best: Before Death – mittlerweile ein fester Bestandteil und Fanliebling in ihrer Setlist –, Please End Me und The Gallow.

Nun, mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihres dritten Albums Cursed, stehen Paleface Swiss kurz davor, das nächste Kapitel ihrer unglaublichen, epischen Reise zu schreiben. Mit ihrem thematisch und klanglich bislang ehrgeizigsten Album beweisen sie einmal mehr, dass sie in Sachen Härte, technischer Raffinesse oder emotionaler Verletzlichkeit keine Kompromisse eingehen. Paleface Swiss schreiben das Regelwerk dessen, was es bedeutet, eine Extreme-Metal-Band zu sein, neu.

Paleface Swiss sind:

Marc „Zelli“ Zellweger – Vocals

Yannick Lehmann – Guitar

Tommy Lee – Bass

Colin „CJ“ Hammond – Drums