Dragonforce: veröffentlichen gemeinsames Musikvideo mit Alissa White-Gluz zu „Burning Heart”

Die Grammy-nominierten Extreme Power Metal-Veteranen DragonForce überraschen mit einem brandneuen Musikvideo zur Album-Single Burning Heart, das durch den eindrucksvollen Gastauftritt von Alissa White-Gluz, Frontfrau der Extreme Metal-Größen Arch Enemy, zusätzlich an Intensität gewinnt. Der Track erschien ursprünglich als Bonustitel auf ausgewählten Editionen des aktuellen Dragonforce Albums Warp Speed Warriors (2024) und ist nun neu in Szene gesetzt!

DragonForce stehen seit ihrer Gründung im Jahr 1999 für Hochgeschwindigkeit, epische Kompositionen und ziehen die Metal-Szene weltweit mit ihren extrem erfolgreichen Alben und kultigen Singles in ihren Bann – darunter der mit Platin ausgezeichnete Hit Through The Fire And Flames. Auch das aktuelle Album Warp Speed Warriors knüpft daran an: Mehrere Tracks haben bereits die Millionenmarke auf zahlreichen Streaming-Diensten geknackt.

Lasst euch das Video zu Burning Heart (feat. Alissa White-Gluz) nicht entgehen und verpasst nicht die Chance, die Band dieses Jahr im Sommer und Herbst live zu erleben.

Alissa White-Gluz über die Zusammenarbeit: „Als langjähriger DragonForce-Fan war es mir eine Ehre Burning Heart einzusingen! Diese Band kennt wirklich keine Tempolimits – selbst als Sängerin bin ich beim Versuch, mitzuhalten, fast über die Konsonanten gestolpert. Aber es war eine spannende Herausforderung! Ich freue mich sehr, Teil dieses großartigen Songs und Videos zu sein.“

DragonForce Gitarrist Herman Li fügt hinzu: „Alissa gehört schon seit Langem zu meinen absoluten Lieblingssänger*innen im Metal. Umso mehr freue ich mich, dass sich endlich die Gelegenheit ergeben hat, gemeinsam mit ihr an diesem Song zu arbeiten. Ich finde, Burning Heart ist der perfekte Song, um Alissas beeindruckende stimmliche Bandbreite zu zeigen, und durch ihre Performance den Song auf ein ganz neues Level zu katapultieren.“

In diesem Sommer beenden DragonForce die letzte Europa-Etappe ihrer epischen Warp Speed Warriors-Tour – darunter Auftritten auf einigen der größten Festivals und ausgewählten Shows gemeinsam mit ihren Labelkollegen Powerwolf. Anschließend schließen sie sich dem Wolfsrudel auch in Nordamerika an, um Fans mit ihren energiegeladenen Liveshows zu begeistern.

Dragonforce live 2025:

Warp Speed Warriors Final Round – Europa 2025:

06.06.25 SE – Sölvesborg / Sweden Rock Festival

08.06.25 DE – Dortmund / FZW

10.06.25 FR – Toulouse / Zenith *

11.06.25 FR – Lyon / Halle Tony Garnier *

13.06.25 SK – Prešov / Dobry Festival

14.06.25 AT – Nickelsdorf / Nova Rock Festival

16.06.25 FR – Meisenthal / La Boite Noire

17.06.25 FR – Lille / Zenith *

18.06.25 DE – Bremen / Modernes

20.06.25 DE – Rostock / Stadthalle *

21.06.25 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

22.06.25 SE – Huskvarna / Folkets Park *^

24.06.25 SE – Uppsala / Fyrishov *^

27.06.25 FI – Helsinki / Tuska Festival

30.06.25 PL – Lodz / Atlas Arena *~

02.07.25 HR – Zagreb / Tvornica

03.07.25 HU – Dunaújváros / Rockmaraton

05.07.25 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

06.07.25 NL – Utrecht / Tivoli Ronda

08.07.25 CH – Pratteln / Z7

09.07.25 DE – Nürnberg / Hirsch

10.07.25 CZ – Vizovice / Masters of Rock Festival

11.07.25 DE – Balingen / RV Bang Festival

* mit/ Powerwolf

^ mit/ Amaranthe

~ mit/ Epica

North American Tour mit Powerwolf:

17.09.25 CA – Toronto, ON / Rebel

18.09.25 US – Detroit, MI / Masonic Cathedral

19.09.25 US – Louisville, KY / Louder Than Life

20.09.25 US – St. Louis, MO / The Pageant

22.09.25 US – Grand Rapids, MI / GLC Live

23.09.25 US – Milwaukee, WI / The Eagles Ballroom

24.09.25 US – St. Paul, MN / Myth Live

26.09.25 CA – Edmonton, AB / Edmonton Convention Center

27.09.25 CA – Calgary, AB / Grey Eagle

29.09.25 CA – Vancouver, BC / Queen Elizabeth Theatre

30.09.25 US – Seattle, WA / Paramount Theatre

01.10.25 US – Portland, OR / The Keller Auditorium

04.10.25 US – Sacramento, CA / Aftershock Festival

Dragonforce sind:

Herman Li – Guitar, Backing Vocals

Sam Totman – Guitar, Backing Vocals

Marc Hudson – Vocals

Alicia Vigil – Bass, Backing Vocals

Gee Anzalone – Drums, Backing Vocals