FireForce: veröffentlichen ihr neues Video „March Or Die“

Rage Of War ist der vierte echtmetallische Frontalangriff von Belgiens Kultband Fireforce!

Das Quartett klingt tighter und punktgenauer.

Power Metal in höchster Vollendung.

Kraftvoll, hochenergisch und doch melodisch, mit einem Gespür für Details.

Inhaltlich geht es nach wie vor um historische Geschehnisse, die auch auf unsere heutige Gesellschaft Auswirkungen haben.

Schlachten voller Heldenmut, aber auch Verlust und Wahnsinn.

Rage Of War ruft die Szene an die Waffen!

Und die sind heutzutage Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang!

Das Produzententeam R.D. Liapakis von Mystic Prophecy und Bob Briessinck hat dem Werk einen fantastischen Punch verpasst.

Rage Of War ist somit einer der ersten Pflichtkäufe für 2021!

Jetzt gibt’s mit March Or Die den dritten Videoclip zum Album!

Kreiert wurde es von W Designer: https://www.facebook.com/wdesignerbr/

Die Band kommentiert: „Wenn man in die französische Fremdenlegion eintrat, hieß es „Marschier oder stirb!“! Wenn Du Dein Blut für Frankreich vergossen hast, konntest Du französischer Staatsbürger werden. Dieser Song erzählt die Geschichte des mutigen Kampfes von 65 Legionären gegen 3000 Mexikaner während der Schlacht von Camaron im Jahr 1863. Nur drei Männer überlebten und durften nach Hause zurückkehren, wobei sie die Leiche ihres Kapitäns Jean Danjou mit sich führten. Die Holzhand des Kommandanten wird als Relikt in der Fremdenlegion aufbewahrt.“

Hier könnt Ihr das Video sehen:

Tracklist:

1. Rage Of War

2. March Or Die

3. Ram It

4. Firepanzer

5. Running

6. Forever In Time

7. 108-118

8. Army Of Ghosts

9. Rats In A Maze

10. A Price To Pay

11. From Scout To Liberator

12. Blood Judge

13. Tale Of The Desert King

Fireforce Line-Up:

Gesang und Gitarre – Matt “Hawk” Asselberghs

Gitarre – Erwin Suetens

Bassgitarre – Serge Bastaens

Schlagzeug – Christophe De Combe

www.fireforceband.com

www.facebook.com/Fireforceband

