FireForce: veröffentlichen neue Videosingle „Living On The Edge“

Vier Jahre nach ihrem letzten Studioalbum Rage Of War meldet sich die belgische Combat-Metal-Band FireForce mit neuem Song Material zurück! Nachdem die Band bereits im letzten Monat ihre Single The Battle Of Ramadi präsentierte, folgt nun epischer Nachschlag in einem brandneuen Musikvideo zum Song Living On The Edge!

Wütende Blast Beats, messerscharfe Riffs, und die volle Dosis Heavy Metal Power, Living On The Edge handelt laut Band von „einem Jagdfliegerpiloten und seinem alltäglichen Flirten mit dem Tod. Gewidmet Pavlo Ivanov, einem ukrainischen Luftwaffen-F-16-Jetpilot, der am Samstag, den 12. April 2025, im Einsatz getötet wurde.“