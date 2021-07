Fireforce: veröffentlichen neues Video ‚Firepanzer‘

Fireforce stehen für Power Metal in höchster Vollendung. Kraftvoll, hochenergisch und doch melodisch, mit einem Gespür für Details. Inhaltlich geht es nach wie vor um historische Geschehnisse, die auch auf unsere heutige Gesellschaft Auswirkungen haben. Schlachten voller Heldenmut, aber auch Verlust und Wahnsinn.

Jetzt gibt’s das neue Video Firepanzer.

Guckst Du hier:

Recorded in De Kreun, Wilrijk, während des Covid-19-Live-Streams im Mai 2021.

Video recorded by the Panda Productions video team.

Sound recorded by Breeze Inc.

With the cooperation of Red Hot Music Services, ST-Events, Metal Fun Shop And More, Hexagon BV

Dank an Eric Stoop, Guido Hoet und Isabelle Jonckheere

Hier gibt’s das aktuelle Album Rage Of War: https://bit.ly/fireforce_rage_of_war

www.facebook.com/Fireforceband