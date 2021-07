Tankard: unterschreiben weltweiten Deal mit Reaper Entertainment

Reaper Entertainment verkündet stolz das Signing der deutschen Thrash-Metal-Legenden Tankard.

Als 1982 vier langhaarige Metal-Maniacs aus Frankfurt am Main beschlossen, eine Band namens Tankard zu gründen, hätte niemand erwartet, dass sie fast vier Jahrzehnte später immer noch aktiv sein würden. Ganz zu schweigen davon, dass sie an der Spitze der deutschen Thrash-Metal-Szene stehen! Doch es gibt sie noch! Und das ohne Unterbrechung.

Jetzt hat die Band einen weltweiten Plattenvertrag mit dem aufstrebenden Label Reaper Entertainment Europe unterzeichnet.

Die Band kommentiert:

„Wir hatten wirklich tolle und erfolgreiche Jahre bei Nuclear Blast, das lag nicht zuletzt an der sensationellen Zusammenarbeit mit Florian Milz und Andy Siry.

Umso glücklicher können wir uns nun schätzen, mit Flori die Erfolgsstory auf seinem eigenen Label Reaper fortzuschreiben. Wir erwarten von unserem neuen Label nicht nur ganzseitige Anzeigen in allen relevanten Tageszeitungen, sondern auch mindestens eine Platzierung in den Top 10 der offiziellen Deutschen Charts mit unserem nächsten Album! Ansonsen gibt`s Krawalle……………stay heavy , thirsty and healthy!“

Flori Milz (Geschäftsführer von Reaper Entertainment) erklärt:

„Meine Zeit bei Nuclear Blast wäre wahrscheinlich nicht so toll gewesen, wenn wir nicht irgendwann meine Lieblingshessen von Tankard unter Vertrag genommen hätten. Zwischen mir und der Band entwickelte sich eine tolle Freundschaft. Ich flog als Tourmanager/Merchandiser zu Shows in anderen Ländern mit, wurde von Gerre auf alle möglichen Bühnen geschleppt und versackte oft mit den Jungs in irgendwelchen Bars. Als ich Nuclear Blast verließ, setzte ich mir das Ziel, Tankard auf mein eigenes Label Reaper zu bringen – komme was wolle. Und ich bin überglücklich, dass das nun geklappt hat und wir gemeinsam die Geschichte der Band weiterschreiben werden. Willkommen in der Reaper-Familie – und jetzt wird gefeiert!“

Tankard werden noch in diesem Jahr ins Studio gehen, um den Soundtrack zum 40-jährigen Jubiläum aufzunehmen.

Mehr Infos zum neuen Album gibt es in Kürze.

Auch wenn sich in den letzten drei Jahrzehnten viel verändert hat, eines ist gleich geblieben: Tankard sind vier Metal-Maniacs aus Frankfurt – authentisch, laut und manchmal betrunken. Und das wird wohl auch in den nächsten 40 Jahren so bleiben!

Tankard sind:

Gerre – Vocals

Andi – Gitarren

Olaf – Schlagzeug

Frank – Bass

Tankard online:

https://www.tankard.info/

https://www.facebook.com/tankardofficial