Darkfall: veröffentlichen brandneuen Track „The Art Insane“

Der letzte CD-Output der österreichischen Thrash/Deather von Darkfall liegt schon etwas zurück. Zuletzt erschien 2021 die Split-EP Thrashing Death Squad mit Mortal Strike. Dennoch sind die Jungs in den letzten Jahren nicht untätig gewesen, sondern haben ein gut gefülltes Liveprogramm in den Clubs und Festivals Europas absolviert. Auch das Songwriting hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und ein neues Album ist in Planung, auch wenn wir ein Release noch in diesem Jahr wohl nicht sehen werden. Um die Wartezeit bis dahin angemessen zu überbrücken, gibt‘s nun aber mit The Art Insane einen brandneuen Track, welcher ab sofort als digitale Single und als Lyricvideo auf YouTube verfügbar ist und welcher durchaus ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was die Band an neuem Material ausbrütet. Check it out