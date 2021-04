Darkfall: veröffentlichen „Tides Of War“ Lyricvideo

Am 07. Mai erscheint unter dem Titel Thrashing Death Squad das Split Album der Österreicher Darkfall und Mortal Strike. Auf Thrashing Death Squad bieten beide Bands jeweils zwei neue Songs, flankiert von einer Coverversion der jeweils anderen Formation und einem weiteren Cover eines Metal Klassikers. Im Falle von Darkfalls Hail To The Warriors handelt es sich um ein Medley aus Manowars Hail And Kill und Warriors Of The World, während sich die Wiener Thrasher von Mortal Strike Tankards Freibier vorgenommen haben. Mit Tides Of War von Darkfall gibt es nun den Opener des Silberlings dieser unheiligen Allianz ab sofort als Lyric Video auf dem MDD YouTube Kanal! Die komplette Tracklist des Albums findet ihr anbei.

