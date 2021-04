Skyeye: veröffentlichen zweite digitale Single & Lyric-Video

Das slowenische Heavy Metal-Wunderkind Skyeye hat letzte Woche die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Soldiers Of Light für den 25. Juni 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band nun die zweite digitale Single. Detonate ist ab sofort auf sämtlichen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Lyric-Video gibt es hier zu sehen:



Die Band erklärt dazu:

„Wir freuen uns, unseren neuen Song Detonate zu präsentieren, eine zweite Single aus dem kommenden Album Soldiers of Light. Detonate war der erste Song, der für unser neues Album geschrieben wurde. Es ist ein riffgetriebener und grooviger Song mit einem für unsere Verhältnisse ungewöhnlichen Refrain, denn jedes Bandmitglied hat ihn gesungen. Der Song selbst ist sehr aggressiv und er gibt einem ein böses Gefühl, dass etwas Großes und Tödliches immer näher kommt „Out of the darkness and into the light, collision with Earth is in sight“. Das Thema des Songs ist stark von dem Film Armageddon beeinflusst. Ein riesiger Asteroid nähert sich der Erde und wir Menschen müssen ihn zur Explosion bringen, bevor er in die Atmosphäre eintritt und ein Massensterben verursacht. Werden wir als Menschheit überleben oder sind wir dem Untergang geweiht? Asteroid gegen Erde. Natur gegen Mensch. Wer wird gewinnen?

Das Lyrics-Video, das von einem englischen Künstler namens Very Metal Art gemacht wurde, zeigt perfekt die Essenz des Songs.“

Das Album wurde im Sommer 2020 von Produzent Grega Smola Crnkovič produziert und von Boban Milunović gemastert, der in der Hard & Heavy Szene für seine Arbeit mit Graveworm, Belphegor, Jack Frost und vielen mehr bekannt ist.

Das Cover-Artwork wurde von Aleksandar Živanov gestaltet.

Die Band hat bereits einen ersten Vorboten des Albums veröffentlicht, in Form der Single Constellation im Oktober 2020.

Das offizielle Musikvideo zum Song gibt es hier zu sehen:

Einzigartige und kraftvolle Vocals kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs geben der Band ihren unverkennbaren Heavy Metal Sound, der an andere große Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert.

Mehr zum Album: