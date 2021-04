Pillars Of Hope ist die dritte Single, die vor dem neuen Album While Our World Dissolves von Reject The Sickness veröffentlicht wird. Die Single erscheint am 16. April 2021. Der Track hat ein grooviges Midtempo-Headbang-Feeling, bleibt aber verdammt heavy. Die Lyrcics handeln von Kindern, die auf ihre Eltern aufpassen müssen, weil die Erwachsenen in Alkohol- und Drogenmissbrauch verloren sind. Der Song wird von einem Lyric-Video begleitet.

Hier gibt‘ auf Augen und Ohren: