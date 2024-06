Skyeye: präsentieren dritte Single „Nightfall“ und Musikvideo

Gestern haben Skyeye die dritte Single vom neuen Album New Horizons, Nightfall, veröffentlicht. Der Song ist ab sofort auf sämtlichen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Das offizielle Video zum Song gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Das Lied dreht die Zeit um Tausende von Jahren zurück und versetzt den Hörer mitten in ein altes Dorf, das von Wäldern umgeben ist, während ‚die Nacht hereingebrochen ist; die Dunkelheit kriecht langsam herein‘. Der Einbruch der Nacht muss für die alten Siedler das schrecklichste Ereignis des Tages gewesen sein. Kein Licht, seltsame Geräusche, Fabelwesen, die in den Wäldern leben, wird die Sonne jemals wieder aufgehen, wird es einen neuen Tag geben? Die Angst vor der Dunkelheit ist so tief in der menschlichen Natur verwurzelt, dass ihre Auswirkungen auch heute noch zu spüren sind. Vor allem aber repräsentiert sie die dunkle Seite der menschlichen Natur, die dämonische Seite. Deshalb brauchen wir die Hilfe und Liebe der anderen, um die „Nacht“ zu überstehen und unsere eigenen Dämonen zu bekämpfen. “Brother give me your hand, I’ll lead you through the night. We’ll shine through the darkness together my friend”.“

