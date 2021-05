Darkfall: veröffentlichen „Hail To The Warriors“ Video

Seit dem 07. Mai steht mit Thrashing Death Squad das Split Album der Österreicher Darkfall und Mortal Strike in den Läden. Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, haben die beiden Bands neben jeweils zwei neuen Tracks nicht nur sich selbst gegenseitig gecovert, sondern jeweils auch eine Hommage an den einen oder anderen Metal Klassiker eingezimmert. Im Falle von Darkfall handelt es sich beim Song Hail To The Warriors um ein Medley aus Manowars Hail And Kill und Warriors Of The World. Zu genau diesem Song veröffentlicht die Band nun das passende Video auf dem MDD YouTube-Kanal! Zieht es euch rein und lasst die Schädel kreisen! Hail and Kill!

// Orders //

MDD Shop: http://mdd-records.de/tds

Amazon: https://amzn.to/3e48n9Z

// links //

Darkfall

http://www.darkfall.at

http://www.facebook.com/DarkfallMetal

Mortal Strike

http://mortal-strike.com

https://www.facebook.com/MortalStrikeOfficial