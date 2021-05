Black Sabbath: veröffentlichen die Super Deluxe Edition ihres sechsten Albums „Sabotage“

Black Sabbath waren 1975 in eine langwierige rechtliche Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Manager verwickelt, gerade zu dem Zeitpunkt, als sie begannen, ihr sechstes Studioalbum Sabotage aufzunehmen. Die Band fühlte sich in allem sabotiert – daher auch der Albumtitel. Aber dieses Gefühl verhalf der Band wiederum auch, mit einer feurigen Intensität an die neue Musik zu gehen. Trotz aller Ablenkung und den Problemen erschuf die Band eines ihrer dynamischsten und leider unterschätzten Alben ihrer legendären Karriere.

BMG zollt den Schutzheiligen des Heavy Metal Anerkennung mit einem super Deluxe Boxset, veröffentlicht wird die neue remasterte Version des Original Albums zusammen mit einer kompletten Live Show, die während der Tour 1975 aufgenommen wurde. Die Sabotage: Super Deluxe Edition wird am 4. Juni 2021 veröffentlicht und ist verfügbar als 4 CD Set und 4 LP Set auf 180 Gramm Vinyl plus einer 7” Bonus Single Am I Going Insane (Radio) https://blacksabbathband.lnk.to/goinginsanePR und Hole In The Sky auf der B-Seite mit einem Artwork, dass die sehr seltene japanische Veröffentlichung repliziert. Die 4fach CD und auch die 4fach LP können hier vorbestellt werden: www.wickedworld.net

Die remasterte Version des Original Albums ist digital erhältlich, als Download und Streaming am gleichen Tag. Gehe zu https://blacksabbathband.lnk.to/goinginsanePR um dir die Version anzuhören.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward haben Sabotage in London und Brüssel aufgenommen und das Album mit Mike Butcher co-produziert. Die acht Songs wurden im Juli 1975 zuerst in den USA veröffentlicht und im September dann in Großbritannien und Europa. Das Album wurde in den USA mit Gold belohnt, in Großbritannien mit Silber. Sabotage bekam durchweg positive Kritiken unter anderem für die super Tracks Hole In The Sky und Symptom Of The Universe aber genauso für das experimentelle Supertzar, bei dem Harfe, Melotron und der englische Kammerchor zum Einsatz kamen.

Die Sabotage: Super Deluxe Edition besticht mit 16 live Tracks (13 davon bisher unveröffentlicht). Aufgenommen 1975 während der US Tour für das Album. Die Show beinhaltet karriereumspannende Songs vom Titeltrack des 1970er Debuts Black Sabbath bis hin zu Spiral Architect und Sabbra Cadabra vom Vorgänger Sabbath Bloody Sabbath (1973). Von Sabotage gibt es live Hole In The Sky und Megalomania.

Zu den Alben gibt es detaillierte Liner Notes, die die Geschichte des Albums erzählen, Quotes der Bandmitglieder, seltene Fotos und Presse Clippings aus jener Zeit. Ebenso ein Madison Square Garden Replika Konzertbuch von 1975 und aus dem gleichen Jahr ein farbiges Sabotage Tour Poster.

Sabotage: Super Deluxe Edition

CD Tracklisting

Disc One: Original Album Remastered

Hole In The Sky Don’t Start (Too Late) Symptom Of The Universe Megalomania Thrill Of It All Supertzar Am I Going Insane (Radio) The Writ

Disc Two: North American Tour Live ’75

Supertzar/Killing Yourself To Live * Hole In The Sky Snowblind * Symptom Of The Universe War Pigs * Megalomania Sabbra Cadabra * Jam 1 including guitar solo * Jam 2 including drum solo * Supernaut * Iron Man *

Disc Three: North American Tour Live ’75

Guitar Solo including excerpts of “Orchid” and “Rock ’n’ Roll Doctor” * Black Sabbath * Spiral Architect * Embryo/Children Of The Grave * Paranoid *

Disc Four

Am I Going Insane (Radio) – Single Edit Hole In The Sky

LP One: Original Album Remastered

Side One

Hole In The Sky Don’t Start (Too Late) Symptom Of The Universe Megalomania

Side Two

Thrill Of It All Supertzar Am I Going Insane (Radio) The Writ

LP Two: North American Tour Live ’75

Side Three

Supertzar/Killing Yourself To Live * Hole In The Sky Snowblind *

Side Four

Symptom Of The Universe War Pigs *

LP Three: North American Tour Live ’75

Side Five

Megalomania * Sabbra Cadabra *

Side Six

Jam 1 including guitar solo * Jam 2 including drum solo * Supernaut

LP Four: North American Tour Live ’75

Side Seven

Iron Man * Guitar Solo including excerpts of “Orchid” and “Rock ’n’ Roll Doctor” * Black Sabbath *

Side Eight

Spiral Architect * Embryo/Children Of The Grave * Paranoid *

7” Single

Am I Going Insane (Radio) – Single Edit Hole In The Sky

* previously unreleased