Black Sabbath – Heaven And Hell und Mob Rules (Deluxe Edition)

Artist: Black Sabbath

Herkunft: Birmingham, England

Album: Heaven And Hell und Mob Rules (Deluxe Edition)

Genre: Heavy Metal, Doom Metal, Hard Rock

Release Heaven And Hell: 04.11.2022

Release Mob Rules: 18.11.2022

Label: BMG Rights

Link: https://www.blacksabbath.com/welcome.html

Bandmitglieder:

Gesang – Ronnie James Dio

Gitarre – Tony Iommi

Bassgitarre – Geezer Butler

Schlagzeug – Bill Ward (auf Heaven And Hell)

Keyboard, Synthesizer – Geoff Nichols (auf Mob Rules)

Schlagzeug – Vinny Appice (auf Mob Rules)

Tracklists:

Heaven And Hell (Deluxe Edition)

Mob Rules (Deluxe Edition) Neon Knights Children Of The Sea Lady Evil Heaven And Hell Wishing Well Die Young Walk Away Lonely Is The Word Disc Two: Bonustracks Children Of The Sea – Live B-Side Of Neon Knights Heaven And Hell – Live B-Side Of Die Young Lady Evil – 7” Mono Edit (unreleased on CD) Neon Knights Children Of The Sea Heaven And Hell Die Young E5150 Neon Knights Children Of The Sea Heaven And Hell Turn Up The Night Voodoo The Sign Of The Southern Cross E5150 The Mob Rules Country Girl Slipping Away Falling Off The Edge Of The World Over And Over The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version Die Young – Live B-Side Of “Mob Rules” 7 The Mob Rules” – New 2021 Mix Country Girl Slipping Away The Mob Rules Voodoo Intro E5150 Neon Knights Disc Two: Bonustracks N.I.B. Children Of The Sea Voodoo Black Sabbath War Pigs Drum Solo Iron Man The Mob Rules Heaven And Hell Guitar Solo Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell” – Reprise Paranoid Children Of The Grave

Die Engländer Black Sabbath bringen zusammen mit BMG Rights zum Jahresabschluss zwei neue Deluxe Edition ihrer Klassiker Heaven And Hell und Mob Rules heraus. Vollgepackt mit vielen Bonustracks, Livemitschnitten und natürlich den Originalalben setzen die Produzenten auf die volle Breitseite der beiden Silberlinge, die Anfang der Achtziger veröffentlicht wurden. Beide Alben wurden zusammen fast zwei Millionen Mal verkauft und laufen zudem jeden Tag auf den digitalen Plattformen rauf und runter. Ronnie James Dio wurde 1979 Sänger von Black Sabbath. Aus dem Trio Tony Iommi, Geezer Butler und eben Dio entstanden direkt zwei Klassiker, die unser heutiges Thema bilden. Die Heaven And Hell (Deluxe Edition) wurde bereits am 04.11.2022 veröffentlicht. Die Mob Rules (Deluxe Edition) zieht am Freitag, dem 18.11.2022, nach. Ein Weihnachtsgeschäft ohne die Briten wäre auch kaum denkbar. Dafür gibt es noch so viel Material, welches die immer noch hungrigen Anhänger in ihren Besitz bringen wollen. Ein gutes Händchen für solche Veröffentlichungen hat zweifelsohne BMG Rights, die nicht nur bei Black Sabbath, sondern auch bei vielen anderen Bands ordentlich Re-Releases auf die Beine gestellt haben, um nicht nur dem sehnsüchtigen Konsumenten den letzten Euro aus der Tasche zu leiern. Qualität, seltene Aufnahmen und die Liebe zum Detail steht da zum Glück nicht im Schatten der wirtschaftlichen Gedanken.

Zurück zu Heaven And Hell (Deluxe Edition), die mit verschiedenen Bonustracks erschienen ist. Mit am Start sind zum Beispiel Children Of The Sea oder Die Young, die 1980 live in Hartford, CT aufgenommen wurden. Die Show endet mit den Live-Raritäten E5150 und Neon Knights. Auf dem Markt kann man das Material in den beiden Formaten 2-CD und 2-LP Versionen einkassieren. So kommen Old School Vinyl Sammler und CD Fetischisten gleichermaßen auf ihre Kosten. Die digitalen Anbieter lassen sich natürlich ebenfalls nicht lumpen, falls man bequem mal in die Bonustracks hineinhören möchte.

Heaven And Hell ist das erste Album nach der Trennung von Ozzy Osbourne, dementsprechend hoch war damals die Skepsis, die Dio schnell vom Tisch fegen konnte. Heaven And Hell, Wishing Well und Die Young brachten den düsteren Rock in Gothic Rock Gefilde. Der deftige Heavy Groove wurde jedoch nicht über Bord geworfen. Ein komplexes Album, welches Black Sabbath und auch Dio alles andere als geschadet hat.

Die Mob Rules (Deluxe Edition) ebenfalls als 2-CD und 2-LP Version gepresst, greift die Strukturen vom Vorgänger Heaven And Hell auf. Ganz klar liegt der Fokus auf dem Bonusmaterial. Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982 möchte man nicht missen. Kleine Abstriche muss man jedoch bei den Vinylversionen machen. Das Bonusmaterial wird dort aufgrund des limitierten Platzes etwas abgespeckt. Trotzdem mit einer ausgedehnten Sammlung rarer und unveröffentlichter Aufnahmen versehen, kann man spüren, wie die frühen Achtziger einen ganz speziellen Charme versprühen. Mit zusätzlichen Songs von der Veröffentlichung Live At Hammersmith Odeon bringt weitere hörenswerte Höhepunkte mit in die Session. Das Nonplusultra bleibt das komplette Konzert von 1982 in Portland. Jeder Fan findet natürlich seine persönlichen Aufhänger.