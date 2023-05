Tortuga und The Temple am 11.05.2023 im Lucky‘s Luke in Trier (Vorbericht)

Bands: Tortuga, The Temple

Ort: Lucky‘s Luke, Luxemburger Straße 6, 54294 Trier

Datum: 11.05.2023

Kosten: 10, 12, 15 € AK

Genre: Doom Metal, Sludge, Stoner doom

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Vinyl4Charity e.V., Lucky’s Luke

Link: https://www.facebook.com/events/250989830702984

Am Donnerstag, dem 11.05.2023, ist ein Doom Event im Lucky‘s Luke in Trier angesagt. Tortuga und The Temple machen an diesem Tag auf der Love Death And Doom In Europe 2023 Tour halt.

Tortuga sind eine vierköpfige Stoner/Doom-Band aus Poznań, Polen. Ihr Doom/Sludge/Stoner-Gemisch stammt aus den dunklen Welten von Lovecraft. Schwere Rhythmen und Grooves bauen sich auf und erschaffen einen süchtig machenden Horror/Sci-Fi-Twist.

Auf ihre 2017 selbst betitelte EP folgte das von Lovecraft inspirierte Album Deities (2020). Düstere Riffs à la Electric Wizard oder Black Sabbath kanalisieren sich in den Songs von Tortuga.

The Temple gründeten sich bereits 2005 in Thessaloniki (Griechenland) und frönen dem traditionellen Doom solcher Bands wie Warning und Solstice. Doom Jünger der alten Schule dürften bei den Songs der Alben Forevermourn (2016) oder Of Solitude Triumphant glänzende Augen bekommen!

Freunde der schweren Musik sollten sich diese Doom Monster am 11.05.2025 im Lucky‘s Luke in Trier auf keinen Fall entgehen lassen!

Einlass ist um 19:30 Uhr, Beginn um 20:15 Uhr.

Tickets sind nur an der Abendkasse nach dem Solidarprinzip erhältlich: Ermäßigt: 10 €, Standard: 12 €, Support: 15 €.