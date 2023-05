Interview mit Niklas Kahl zu „Blood & Glitter“ und zu vielen anderen Dingen

Artist: Lord Of The Lost

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Genre: Rock, Dark Rock

Link: http://www.lordofthelost.de/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Chris „The Lord“ Harms

Gitarre – Pi

Bass – Class Grenayde

Tasteninstrumente, Gitarre – Gared Dirge

Schlagzeug – Niklas Kahl

Im Rahmen der überraschenden Veröffentlichung des Albums Blood & Glitter (Review hier) zum Jahresende nahm sich Schlagwerker Niklas Kahl Zeit, um mit mir über dies und jenes zu quatschen. Natürlich wurde auch die für Aufsehen sorgende Herangehensweise zum neuen Album beleuchte, aber auch die allgemeine Situation am Markt wurde angesprochen. Inzwischen hat sich im Hause LOTL viel ergeben. Neben dem Gewinn des Vorentscheids zum ESC und der Möglichkeit vor dem designierten englischen König Charles zu spielen, bleibt trotzdem noch Zeit, um über Zoom ein Interview zu führen. Während ich im kühlen Kiel sitze, ist Nick in seinem Zuhause im Harz. Die aktuellen Themen haben wir aber nur nebenbei angerissen.

Time For Metal / Kay

Moin und vielen Dank für deine Zeit. Immerhin hast du ja schon einige Interviewtermine gehabt und nun noch eins so kurzfristig.

Lord Of The Lost / Niklas

Hi, das machen wir ja gern und das gehört ja auch dazu.

Time For Metal / Kay

Dann lass uns gleich loslegen. Allgemein ist eure Vorgehensweise zur Veröffentlichung des neuen Albums Blood & Glitter ja bekannt. Und dann wurde es mit den Charts ja schnell eine ernste Sache. Habt ihr damit gerechnet und vor allem damit, auf Platz eins der deutschen Album-Charts zu kommen? Meinen Glückwunsch dazu.

Lord Of The Lost / Niklas

Zunächst nicht. Es war schon eine große Sache für uns, die Veröffentlichung erst zum Ende des Jahres zu realisieren. Dazu die kurze Promo-Phase von einer Woche und dann stehst du plötzlich in den Midweek-Charts auf Platz eins. Dann haben wir das Album noch mal gepusht und dank der vielen treuen Fans, die sich ordentlich ins Zeug gelegt haben, sind wir tatsächlich auf Platz eins geblieben. Das ist schon der Hammer.

Time For Metal / Kay

Ja, das hat ja geklappt, aber wenn ich richtig liege, ist die Platzierung leicht abgerutscht … Platz 32, richtig?

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, das ist so, aber egal, es war einfach toll zu sehen, wie das beeinflussbar ist und immerhin hatten wir eine Poleposition. Dafür, dass wir nur mit den Top Ten gerechnet haben, ist das viel mehr als erwartet. Unsere internen Quoten lagen von Platz 19 bis Platz 2. Somit sind wir alle happy mit dem Ergebnis.

Time For Metal / Kay

Ich habe letztens eine Veröffentlichungskurve von euch gesehen. Ich glaube, Chris hat alle eure Platten gelistet und dann mit den erreichten Plätzen versehen. Immerhin hattet ihr mit Judas (2021, Review hier) bereits Platz 2 der Charts erreicht und mit Thornstar (2018, Review hier) Platz sechs. Somit ist das ein kontinuierlicher Aufstieg. Ich verfolge euch ja schon eine ganze Weile und erinnere mich noch an mein erstes Konzert der LOTL. Das war als Vorgruppe von Heppner in der Markthalle. Da fand ich das eher, sagen wir mal, nicht so spannend. Das hat sich dann aber schnell gelegt und seitdem war ich auf einigen Konzerten, habe einige Interviews geführt und mag eure Musik. Diesmal seid ihr ja nicht mit einem Konzeptalbum um die Ecke gekommen, sondern eher mit einer Hommage an die Achtziger und zumindest klamottenmäßig in den Siebzigern angesiedelt. Wer hatte die Idee dazu?

Lord Of The Lost / Niklas

Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie es zustande kam. Aber Chris hatte wohl die ursprüngliche Idee. Wir haben das dann weitergesponnen und so wurde es dann zu einem festen Konzept. Auslöser ist der Bildband Blood & Glitter von Mick Rock, der in den Siebzigern alle Rockgrößen ablichtete und dieses Buch hatte es Chris angetan. Tja, und so wurde dann aus der Idee, Achtzigerjahre-Musik-Style mit Siebzigerjahre-Glamour-Style zu kombinieren. Auch die Veröffentlichungsgeschichte basiert darauf. Früher gab es in der Regel auch keine Vorabsingles, sondern da kam die Platte raus und dann wurden daraus Singles ausgekoppelt. Das haben wir an dieser Stelle mal adaptiert.

Time For Metal / Kay

Das stimmt, das war früher anders. Ich bin ein Hard Rock Fan und in den 70ern groß geworden. Da wurden Singles erst ausgekoppelt, wenn das Album auf dem Markt war. Ab und zu gab es bei Konzerten bereits erste Songs zu hören. Pink Floyd waren da Meister drin. Die haben ihre neuen Sachen erste live gespielt und sind danach ins Studio, um die Platte aufzunehmen. Fast wie jetzt bei euch.

War es nicht schwierig, das so lange so geheim zu halten? Die Platte muss ja bereits vorher aufgenommen worden sein, gemischt, produziert und das alles, ohne einen Ton nach außen.

Lord Of The Lost / Niklas

In der Tat. Eigentlich war die Platte schon im Mai fix und fertig. Bereits im Vorfeld hatten wir überlegt, wann wir sie machen wollen. Erst war da noch die Tour mit Iron Maiden, dann die ganzen Festivals und dann noch eine eigene Tour. Da wird das schon eng. Und so haben wir die eigentlich fertigen Songs schon in Vorfeld gehabt und sind dann im Frühjahr ins Studio, aufgenommen und so waren wir im Mai durch. Tja, und dann mussten wir nur noch auf die richtige Zeit warten und das war zum Ende des letzten Jahres.

Time For Metal / Kay

Wo habt ihr aufgenommen?

Lord Of The Lost / Niklas

Die haben wir wieder mal in einem Bootcamp auf Malle geschrieben. Aufgenommen dann in Finnland. Das war sehr witzig, bereits auf der Überfahrt gab es eine Überraschung. Da lief mir einer mit nem Metallica Shirt entgegen. Na ja, zunächst dachte ich da nicht wirklich drüber nach, denn die Shirts kannst ja bereits bei H&M kaufen, dann kam mir noch einer mit nem Slayer Shirt und langer Mähne entgegen. Und dann waren das plötzlich Hunderte, die auf dem Weg zu einem Festival in Turku unterwegs waren. Überall Kutten, lange Haare, Bier und dicke Bäuche. Das war ne fette Party auf der Fähre und ehe wir uns versahen, hatten wir schon Bier in der Hand und es ging richtig ab.

Time For Metal / Kay

Das kann ich mir vorstellen und ihr mittendrin. Stelle ich mir witzig vor.

Weshalb habt ihr die Chamäleon Studios diesmal gemieden?

Lord Of The Lost / Niklas

Da war eine anstrengende Überfahrt, aber sie war gut.

Finnland haben wir ausgewählt, weil zum einen die Situation in Deutschland noch nicht so entspannt war und außerdem könnte das zu schnell auffällig sein. So waren wir unter uns und konnten zügig aufnehmen. Wir waren ja auch gut vorbereitet.

Time For Metal / Kay

Trotzdem spannend, das so lange liegenzulassen und zu wissen, da ist ein fertiges Album. Und dann noch für all diejenigen, die die Club Tour Box bestellt hatten, eine da mit reinzulegen. Klasse Sache.

Lord Of The Lost / Niklas

Wir haben schon viele kreative Köpfe, und so kommen die meisten Ideen spontan zusammen. Zwischenzeitlich kommt auch mal einer mit einer fast komplett ausgearbeiteten Idee um die Ecke. Insgesamt würde ich uns als große Familie bezeichnen, denn auch die Crewmitglieder sind immer involviert und haben auch gute Ideen.

Time For Metal / Kay

Das merkt man auch in den sozialen Medien. Da gibt’s immer wieder Posts aus dem Fitnessstudio oder aus Hamburg oder auch zu den Haterkommentaren. Ihr seid immer präsent und das motiviert auch den Fan zu bleiben und zu verfolgen, was ihr so treibt.

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, und das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass wir Platz eins der Deutschen Charts ergattern konnten.

Time For Metal / Kay

Ja, eure Fans sind schon ordentlich aktiv. Ich verfolge euch ja auch schon lange. Hatte mit Pi und Class auch schon mal ein Interview und vor Kurzem noch mal mit Class zur Judas Veröffentlichung, bei dem wir aber auch schon viel mehr über Huskys geredet haben. Ich erinnere mich auch an viel Konzerte mit euch – vor allem das in Hannover ist in bleibender Erinnerung geblieben. Da wart ihr mit Nailed To Obscurity, Ocean und Equilibrium unterwegs. Viele krank und angeschlagen.

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, das stimmt, da hat einer wohl nen Virus angeschleppt und alle anderen angesteckt. Das war so schlimm, dass einer der Gitarristen nachts noch ins Krankenhaus musste und dort 14 Tage mit Lungenentzündung lag.

Time For Metal / Kay

Oha, doch so heftig?! Wir hatten im Vorfeld schon Carsten Schorn von Nailed To Obscurity getroffen, dem ging es auch nicht so gut und nach der Show waren auch nicht alle da. Dann habt ihr sozusagen die Seuche über das Land verbreitet.

Lord Of The Lost / Niklas

Lass das mal nicht die Bild-Zeitung hören. Ich lese schon die Schlagzeile: Metal Bands verbreiten Virus in Deutschland.

Time For Metal / Kay

Musikalisch geht eure Musik ja auch mal wieder andere Wege. Leichter 80er-Jahre-Spirit, gepaart mit metallischen Einflüssen und mal wieder mit illustren Gästen. Zum einen Marcus Bischoff von Heaven Shall Burn und dann Blümchen …?

Lord Of The Lost / Niklas (deutliches Grinsen)

Ja, sind mal weg vom Konzept und haben uns etwas zurückbesonnen. Mit dem Markus sind wir gut befreundet und bei Blümchen passte das irgendwie. Man hat ja in der letzten Zeit nicht so viel von ihr gehört, aber sie hat gerade erst eine neue Platte gemacht. Und so fanden wir das ganz passend. Sie ist ja auch so eine deutsche 80er-Jahre-Ikone. Mal sehen, ob sie zu einer unserer anstehenden Shows mit dabei ist.

Time For Metal / Kay

Kommen wir mal zu euren Live-Aktivitäten. Dieses Jahr ist wieder voll mit Aktivitäten. Tour mit Maiden. Davor Südamerika, dann ESC (Eurovision Song Contest), dann Festivals. Viel beschäftigt halt. Ich habe euch ja schon so einige Male live gesehen und war leider zu langsam für eines der Club Konzerte im vergangenen Jahr. Aber dieses Jahr sehe ich euch zumindest auf dem Rockharz, und das bereits zum zweiten Mal. Da seid ihr ja gern gesehene Gäste. Vor allem dich verbindet ja so einiges mit dem Festival.

Lord Of The Lost / Niklas

In der Tat ich hab ganz früher mit im Vorstand der Festival Orga, da noch Verein Rock und Kultur am Harz e.V, gearbeitet. Als das Festival immer größer wurde und auch mehr Zeit in Anspruch nahm, habe ich mich da etwas herausgenommen, bin aber immer mit Dani und Buddy (Chefs des Rockharz) verbunden gewesen. Dazu kam, dass auch noch ihre Tochter bei mir in der Kindergartengruppe war. Ich bin ja eigentlich Sozialpädagoge. Tja, und dann kamen irgendwann LOTL um die Ecke und fragten, ob ich als Aushilfe für den ausgestiegenen Tobi Mertens fungieren kann. Ich kannte die Band schon lange und war den Jungs immer mal wieder über den Weg gelaufen. Schlagzeug spiele ich auch, also passte das für mich. Das war 2017 und da ich da noch nicht richtig dazugehörte, war ich auch bei der Autogrammstunde nicht mit dabei.

Time For Metal / Kay

Ich hatte mich auch schon gewundert, als ich beim Stand war und da nur vier Leute saßen. Die waren zu dem Zeitpunkt auch noch recht zugeknöpft, denn offiziell gab es noch kein Statement. Du musstest bestimmt eine Menge lernen, oder?

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, schon, aber ich hatte etwas Zeit, da Sommerferien waren, und so hab ich mir die Drumspuren Ton für Ton aufgeschrieben und so gelernt. Dann wollten wir eigentlich vorm Rockharz-Auftritt noch proben, aber das war zu knapp und Stau und so weiter und so hab ich dann mich einfach hinter das Schlagzeug gesetzt und gehofft, alles geht gut. Bis auf das Intro, von dem mir keiner was gesagt hatte und ich erst anfing, als Chris mir auf die Schulter klopfte, hat es aber gut geklappt, bis auf einige kleine Patzer. Hat zum Glück keiner gemerkt. Das war schon ok. Zunächst sollte ich nur kurz einspringen, aber dann war ich die Saison erst mal dabei und als sie fragten, ob ich schon was vorhätte im kommenden Jahr, war klar, dass ich dabei sein sollte. Und seitdem bin ich bei Lord Of The Lost und bin mit ihnen verbunden, auch wenn ich im Harz wohne.

Time For Metal / Kay

Das ist doch eine tolle Geschichte. Freue mich schon auf dieses Jahr Rockharz, dann seh ich euch mal wieder live.

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, das ist dann wie ein Heimspiel für mich. Da freue ich mich auch schon drauf.

Time For Metal / Kay

Welche Ziele gibt es noch für Lord Of The Lost? ESC gewinnen? Mit Maiden touren, ihr habt doch schon viel erreicht. Soll LOTL mal ein Full Time Job werden und euch ernähren?

Lord Of The Lost / Niklas

Ja, das wäre schön, aber ist nicht so einfach in der jetzigen Zeit. Wir lassen alles auf uns zukommen. Sollte der Erfolg noch größer werden, was wir natürlich insgeheim hoffen, dann könnten wir uns vorstellen, nur noch Lord Of The Lost zu machen. Aber da steckst du ja nicht drin. Somit bleiben wir bescheiden, freuen uns aufs Touren, gute Alben und lassen alles auf uns zukommen.

Time For Metal / Kay

Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich wünsche euch viel Glück weiterhin. Unsere Wege werden sich bestimmt noch das eine oder andere Mal kreuzen. Vielen Dank für deine Zeit und die offenen Worte. Viel Glück für das, was nun in diesem Jahr so kommt.

Damit endet das Interview mit Niklas Kahl von Lord Of The Lost. Es gab noch weitere Themen, die aber hier nicht zu suchen haben. 🙂