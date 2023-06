Black Sabbath – Live Evil 40th Anniversary Super (Deluxe Edition)

Artist: Black Sabbath

Herkunft: Birmingham, England

Album: Live Evil 40th Anniversary Super (Deluxe Edition)

Genre: Heavy Metal, Doom Metal, Hard Rock

Release: 02.06.2023

Label: BMG Rights

Link: https://www.blacksabbath.com/welcome.html

Bandmitglieder:

Gesang – Ronnie James Dio

Gitarre – Tony Iommi

Bass – Geezer Butler

Keyboard – Geoff Nicholls

Schlagzeug – Vinny Appice

Tracklist Live Evil 40th Anniversary Super (Deluxe Edition):

E5150 Neon Knights N.I.B. Children Of The Sea Voodoo Black Sabbath War Pigs Iron Man

The Mob Rules Heaven And Hell The Sign Of The Southern Cross Heaven And Hell (Reprise) Paranoid Children Of The Grave Fluff

40th Anniversary Remaster (CDs 1-2)

40th Anniversary New Mix (CDs 3-4)

Black Sabbath, die legendäre Heavy-Metal-Band aus Birmingham, England, feiert das 40-jährige Jubiläum ihres ersten offiziellen Livealbums Live Evil mit einer hochkarätigen Super Deluxe Edition in gewohnter Boxset-Aufmachung. Diese spezielle Edition enthält neue Remixe und remasterte Versionen des Albums. Als die Liveplatte vor vier Jahrzehnten erschien, wurde sie hochgelobt und zu einem Meilenstein der Band erklärt. Noch heute erreicht das Material bei allen treuen Anhängern von Black Sabbath Kultstatus.

Seit dem 02.06.2023 steht die neue Live Evil 40th Anniversary Super (Deluxe Edition) zur Verfügung und ist ein Must-Have für jeden Fan von Black Sabbath und des Heavy Metals im Allgemeinen. Mit einem Mix aus Heavy Metal, Doom Metal und Hard Rock bietet Live Evil eine beeindruckende Klanglandschaft, die von der charismatischen Stimme von Ronnie James Dio angeführt wird. Die Atmosphäre des Konzerts wurde zudem perfekt eingefangen und bringt das Feeling der Veranstaltung direkt in die eigenen vier Wände. Dio, Tony Iommi an der Gitarre, Geezer Butler am Bass, Geoff Nicholls am Keyboard und Vinny Appice am Schlagzeug bilden das kraftvolle Line-Up, das für den kräftigen Sound verantwortlich ist. Höhepunkte auf der ersten CD sind neben den drei allzeit Klassikern Black Sabbath, War Pigs und Iron Man die Kompositionen Children Of The Sea oder auch Neon Knights. Auf der zweiten Scheibe dominiert Heaven And Hell zusammen mit Paranoid und Children Of The Grave Fluff. Den wahren Glanz bekommt die Produktion aber durch die Ansagen von Dio. Er elektrisiert den Raum und sorgt vor der Bühne für pure Ekstase, die beeindruckend eingefangen wurde.

Die Super Deluxe Edition ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter ein 4-CD-Set, ein 4-LP-Set und digitale Versionen. Diese umfangreiche Edition bietet die Möglichkeit, das Album in höchster Qualität zu genießen und die Musik von Black Sabbath in all ihrer Pracht neu zu erleben. Diese Jubiläumsedition von Live Evil darf man als einen wahren Schatz des Heavy Metals bezeichnen, der zudem eine der wichtigsten Phasen unserer Musik dokumentiert.