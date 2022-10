Black Sabbath: veröffentlichen “Heaven And Hell” und “Mob Rules” Deluxe Editions

Ronnie James Dio wurde 1979 Mitglied von Black Sabbath und mit dem neuen Sänger entstanden die beiden unglaublichen Alben Heaven And Hell und Mob Rules. Auf beiden Klassikern sticht der formidable Gesang – Ronnies Tenor – und auch das Gothic-angehauchte Songwriting hervor – das Ganze gemischt mit messerscharfen Riffs und intensiven Grooves.

BMG ehrt dieses leider sehr kurzlebige Quartett mit Ronnie James Dio mit zwei neu-gemasterten Versionen beider Alben. Heaven And Hell: Deluxe Edition und Mob Rules: Deluxe Edition werden separat am 4. und 18. November 2022 veröffentlicht. Beide Alben gibt es als 2-fach CD oder 2-fach Vinyl. Beide Vinyl Ausgaben beinhalten eine Auswahl von Bonusmaterial. Und natürlich sind beide Alben digital und via Streaming erhältlich.

Pre-Order here: https://blacksabbathband.lnk.to/HHMRPR

Als Dio 1979 ein Teil von Black Sabbath wurde, fand er in Tony Iommi (Gitarre), Geezer Butler (Bassist) und Drummer Bill Ward Gleichgesinnte. Als Heaven And Hell im April 1980 auf den Markt kam, wurde es mit überschwänglichen Kritiken überschüttet. Das Album erreichte Platin in den USA.

Die Heaven And Hell: Deluxe Edition kommt mit verschiedenen Bonustracks, wie zum Beispiel Children Of The Sea und Die Young – live aufgenommen 1980 in Hartford, CT. Das Set endet mit Liveraritäten wie E5150 und Neon Knights.

1981 marschierte die Band wieder ins Studio und begann mit den Aufnahmen zu Mob Rules, diesmal mit Vinny Appice am Schlagzeug. Veröffentlicht wurde das Album im Oktober 1981 und bekam nicht nur umgehend eine Goldene Schallplatte, sondern entwickelte sich auch zu einem unvergesslichen Black Sabbath Klassiker mit Songs wie: The Sign Of The Southern Cross, Turn Up The Night und dem Titeltrack Heaven And Hell.

Mob Rules: Deluxe Edition kommt mit einer ausgedehnten Sammlung rarer und unveröffentlichter Aufnahmen. Mit zusätzlichen Tracks von der Veröffentlichung Live At Hammersmith Odeon beinhaltet die Kollektion eine neue Mixversion von The Mob Rules. Und das Sahnehäubchen ist die Aufnahme eines kompletten Konzertes von 1982 in Portland, OR. Die Highlights sind u.a. Neon Knights, Heaven And Hell und Voodoo.

Heaven And Hell: Deluxe Edition

2-CD Tracklist

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

1. Neon Knights

2. Children Of The Sea

3. Lady Evil

4. Heaven And Hell

5. Wishing Well

6. Die Young

7. Walk Away

8. Lonely Is The Word

Disc Two: Tracklist

1. Children Of The Sea – Live B-Side Of “Neon Knights”

2. Heaven And Hell – Live B-Side Of “Die Young”

3. Lady Evil – 7” Mono Edit (unreleased on CD)

Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)

4. Neon Knights

5. Children Of The Sea

6. Heaven And Hell

7. Die Young

Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)

8. E5150

9. Neon Knights

10. Children Of The Sea

11. Heaven And Hell

2-LP Tracklist

Side One

1. Neon Knights

2. Children Of The Sea

3. Lady Evil

4. Heaven And Hell

Side Two

1. Wishing Well

2. Die Young

3. Walk Away

4. Lonely Is The Word

Side Three

1. Children Of The Sea – Live B-Side Of “Neon Knights”

2. Heaven And Hell – Live B-Side Of “Die Young”

3. Lady Evil – 7” Mono Edit (unreleased on CD)

4. Neon Knights – Live 1980

Side Four

1. Children Of The Sea – Live 1980

2. Heaven And Hell – Live 1980

3. Die Young – Live 1980

Mob Rules: Deluxe Edition

2-CD Tracklist

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

1. Turn Up The Night

2. Voodoo

3. The Sign Of The Southern Cross

4. E5150

5. The Mob Rules

6. Country Girl

7. Slipping Away

8. Falling Off The Edge Of The World

9. Over And Over

Bonustracks

10. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version

11. Die Young – Live B-Side Of “Mob Rules” 7”

12. The Mob Rules – New 2021 Mix *

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 – 2/1/82)

13. Country Girl

14. Slipping Away

15. The Mob Rules

16. Voodoo

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

17. Intro *

18. Neon Knights *

Disc Two: Bonustracks

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

1. N.I.B. *

2. Children Of The Sea”*

3. Voodoo *

4. Black Sabbath”*

5. War Pigs *

6. Drum Solo *

7. Iron Man *

8. The Mob Rules *

9. Heaven And Hell *

10. Guitar Solo *

11. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise *

12. Paranoid *

13. Children Of The Grave *

2-LP Tracklist

Side One

1. Turn Up The Night

2. Voodoo

3. The Sign Of The Southern Cross

4. E5150

5. The Mob Rules

Side Two

1. Country Girl

2. Slipping Away

3. Falling Off The Edge Of The World

4. Over And Over

Side Three

1. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version

2. Die Young – Live B-Side Of “Mob Rules” 7”

3. The Mob Rules – New 2021 Mix *

4. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise *

Side Four

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 – 2/1/82)

1. Country Girl

2. Slipping Away

3. The Mob Rules

4. Voodoo

* previously unreleased