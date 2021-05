Sandberg A/S – USB Webcam Pro Elite 4K UHD

Fazit

Ich für meine Person werde auch beim zweiten Produkt von unseren dänischen Nachbarn vollkommen überzeugt. Die Firma Sandberg A/S hat sich zwar mit der USB Webcam Pro Elite 4K UHD in einen höheren Preisbereich getraut, bestätigt dieses aber auch mit einer sehr hochwertigen und trotzdem sehr leichten USB-Webcam inkl. Sprachverarbeitung. Sollte man für ein Gespräch kein Headset nutzen wollen - bei normaler Lautstärke gibt es keine Doppelungen auf der anderen Seite der Leitung. Durch die flexible Klemmtechnik passt sie an alle Notebooks und kann für jede Position und Körpergröße durch die Drehwinkelfunktion von 360° optimal ausgerichtet werden. Ein Manko auszumachen fällt schwer. Edler wäre ein Design aus Aluminium, wenn man schon ein Haar in der Suppe suchen möchte. Das Bild macht schlussendlich den letzten Unterschied aus. Für knapp über 100 Euro gibt es eine 4K UHD Performance mit einem sehr guten wie schnellen Autofokus, der zudem wie weiter oben schon angesprochen automatisch zusätzlich die Lichtkorrektur vornimmt. Klar, für ein Drittel des Preises gibt es bereits günstige Alternativen. Möchte man jedoch effektiv und auf einem modernen Stand kommunizieren, sollte man lieber die paar Euro mehr investieren und hat gleich was Vernünftiges am Laptoprand hängen. Mit der Verarbeitung und Umsetzung kann man mehr als zufrieden sein und Sandberg A/S versprechen wirklich nicht zu viel. Eine Kaufempfehlung beflügelt abermals die fünf Jahre Garantie, die es für die USB Webcam Pro Elite 4K UHD Kamera gibt.