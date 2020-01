Norded: Neue Single „Virus“ und Pre-Order für die EP „Endstadium“ gestartet

Hatten wir im Rahmen unserer Berichterstattung zur Unity-Tour (hier findet Ihr unseren Bericht von der Show im Ground Zero, Essen) noch gerätselt, wie es denn wohl mit neuen Songs von Norded aussieht, haben wir jetzt die Info von den Jungs erhalten, dass die Single Virus heute in die Streamingportale kommt. Hier ist der Link dazu: https://distrokid.com/hyperfollow/norded/virus

Und hier gibt’s auch ein Video:

Gleichzeitig wird der Pre-Order für die EP Endstadium online geschaltet auf http://www.norded.de

Die EP kommt am 02.04.2020 heraus und wird auch mit einer Show im Indra Hamburg begossen. 🙂

Abrufen kann man Endstadium dann über https://distrokid.com/hyperfollow/norded/endstadium

Zur EP Endstadium sagen Norded: „Die moderne Gesellschaft befindet sich da, wo sie ist. Im Endstadium. Die neue EP von Norded ist eine Aufarbeitung und ein Blick in die Zukunft. Was kommt danach? Wohin schreiten wir? Kann man uns noch retten? Die fünf Stücke sind ein grobes Anprangern, eine scheinheilige Systemkritik und ein Stück Menschheitsgeschichte mitten drin in den Irrungen und Wirrungen von Heute.“

Norded kommen aus der rauen Hansestadt Hamburg. Und das macht auch die Musik rau. Melancholie und Endzeitstimmung, gegossen in deutsche Sprache, derbe Riffs und stürmische Schlagwerk. Dazwischen Windstille. Nahezu ruhig. Eine Melodie, nur leicht verwurzelt im feinen Ufersand. Bis zum nächsten Sturm …

“Nobel geht die Welt zugrunde, denn wir wissen nicht, was sie tun. Keiner kann es stoppen, außer denen, die es nicht wollen.” – Norded. Metal aus Hamburg.

Am 25.01.2020 findet außerdem in der AstraStube Hamburg die letzte Show der Unity-Tour mit Nancybreathing, Quasimono und Spin My Fate statt. Hierzu gibt es auch ein Teaser-Video:

Astra Stube Teaser-Video:

Und sonst … gibt es noch die Unity-Playlist für alle, die Bock auf die Unity-Bands haben:

https://open.spotify.com/playlist/3K2knW48ziB9tPByEcnCFe?si=3OFvvAn6RVudq-3iPb4BFA