Nach der erfolgreichen Tournee zum Top 30-Debüt Mama Said Rock Is Dead 2019 haben John Diva & The Rockets Of Love im Rahmen der Promotion ihres am 4. September 2020 erscheinenden Zweitlings American Amadeus (Steamhammer/SPV) eine weitere Headliner-Tournee im Herbst/Winter angekündigt.

John Diva & The Rockets Of Love – American Amadeus Tour 2020

Special Guest: Supernova Plasmajets*

Do 03.09.20 Hamburg / headCRASH (Album-Release-Show)*

Fr 04.09.20 Köln / Luxor (Album-Release-Show)*

Sa 05.09.20 Bensheim / Rex

Do 05.11.20 München / Strom

Fr 06.11.20 Stuttgart / Universum

Sa 07.11.20 Aschaffenburg / Colos-Saal

Fr 13.11.20 Bremen / Aladin

Sa 14.11.20 Berlin / Galaxy

Fr 20.11.20 Isernhagen / Blues Garage

Sa 21.11.20 Bochum / Zeche

Fr 11.12.20 Osnabrück / Rosenhof

Sa 12.12.20 Kiel / Orange Club

Sa 19.12.20 Solingen / Cobra

*Supernova Plasmajets spielen nicht in Hamburg und Köln

Seit Montag, dem 13. Januar 2020 – 10:00 Uhr, bietet der John Diva-Fanshop auf www.johndiva.com einen Presale an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, dem 27. Januar 2020, ab 10 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Dass der Arena-Rock der Achtziger noch lange nicht auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, beweisen John Diva & The Rockets Of Love schon seit ihrer Gründung 2013, zuerst als gefeierte Cover-Band, dann als eigenständiger Act mit überzeugenden Songs. Ihr Debüt Mama Said Rock Is Dead erreichte Anfang Februar 2019 aus dem Stand Platz 24 der deutschen Charts, was zu einer umjubelten Tour im Herbst/Winter 2019 führte, bei der über die Hälfte der Konzerte ausverkauft waren. Nun kehrt die Band im Herbst/Winter dieses Jahres zurück. Mit dem neuen Album American Amadeus im Gepäck (VÖ: 4. September 2020 über Steamhammer/SPV) werden John Diva & The Rockets of Love im November und Dezember wieder deutsche Bühnen betreten. Der Frontmann ist schon jetzt aufgeregt und verspricht den Fans das volle Programm: „Wir können es kaum erwarten, Euch wiederzusehen und Euch unsere neue Show um die Ohren zu schlagen. Es wird wild, groß, grösser – am größten!“

Vorab wird es am VÖ-Wochenende Anfang September hierzulande bereits zwei Release-Shows in sehr intimen Venues in Hamburg und Köln geben.

Denn egal wo das charismatische Quintett auftaucht – schon vor dem ersten Ton sorgt alleine die Optik für jede Menge Aufruhr. Seit der Ära der großen Rockbands der 80er hat es keine energetischere und ambitioniertere Formation gegeben als John Diva & The Rockets Of Love: Wenn Sänger und Womanizer John Diva mit blonder Mähne und einem vielsagenden Blitzen in den Augen vom großen Abenteuer als umjubelter Rockstar singt und die Gitarristen Snake Rocket und J.J. Love, Bassist Remmie Martin und Schlagzeuger Lee Stingray jr. ihre Show abziehen, bleibt kein Stein auf dem anderen und keine Auge trocken.

Über die genauen Anfänge von John Diva & The Rockets Of Love ist nicht viel bekannt: 2013 tauchten sie plötzlich aus dem Nichts auf. Nur ein Jahr später gab es ihren ersten großen Auftritt beim Wacken Open Air. Spätestens seit dieser Zeit sind sie mit Coverversionen beliebter Rocksongs, darunter zum Beispiel BonJovis Living On A Prayer, Here I Go Again von Whitesnake und Don’t Stop Believin` von Journey, auf den deutschen Bühnen unterwegs. Ob bei Festivals, Stadtfesten, Club-Shows oder Partys – das Publikum ist begeistert von der kraftvollen und gutgelaunten Rockparty, die der Sonnyboy aus San Diego abzieht. Ein charmanter Dandy, flankiert von einem Rock-Quartett, das sich gewaschen hat (auch die Haare!). Die Konzerte der verrückten Combo sind eine Hommage an alle großen Künstler, die John Diva & The Rockets Of Love den Weg geebnet haben.

Das neuen Album American Amadeus schließt dann auch genau da an, wo das Debüt im letzten Jahr aufgehört hat: große Hymnen und ans Herz gehende Balladen wechseln sich ab mit großartigen Rocksongs, wie man sie aus der guten, alten Zeit kennt. Trotzdem schauen John Diva & The Rockets Of Love nach vorn auf und freuen sich auf ein spannendes Jahr: „Die Apokalypse ist verschoben, denn 2020 wird ein weiteres episches Jahr für den RNR im Allgemeinen und John Diva im Besonderen.“

Also – anschnallen, Tickets besorgen und mit John Diva die neue Dekade rocken!