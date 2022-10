Those Damn Crows: veröffentlichen neue Single „Man On Fire“

Die nicht zu bremsenden Rocker Those Damn Crows starten den Vorverkauf für ihre kürzlich angekündigte UK-Headline-Tour mit der Veröffentlichung einer brandneuen Single und eines Videos zu dem Song Man On Fire, der aus ihrem kommenden Album Inhale/Exhale stammt, das am 17. Februar 2023 über Earache Records erscheinen wird.

Frontmann Shane Greenhall kommentiert: „Man On Fire handelt von Situationen, in denen jeder übersieht, wozu du fähig bist, dich unterschätzt, während du dich zurücklehnst und tust, was du tun musst, und innerlich lächelst, während dein unerschrockenes Ich die Oberhand gewinnt und dir das notwendige Selbstvertrauen, den Vorsprung und die Kontrolle über andere gibt, wenn sie im Chaos versinken. Und NIEMAND sieht dich kommen!“

Für das neue Video arbeiteten die aus Bridgend, Wales, stammenden Musiker wieder mit demselben Team zusammen, das auch das Video zur vorherigen Single Wake Up (Sleepwalker) gedreht hat – Shaun Hodson von Loki Films und David Provan von 12 Inch Media.

Anfang dieser Woche kündigten Those Damn Crows eine Reihe von UK-Headline-Shows im Februar 2023 an. Der Vorverkauf beginnt heute und der allgemeine Verkauf startet am Freitag, den 21. Oktober um 10 Uhr BST. Tickets gibt es hier. Die Tournee beginnt mit einer Album-Release-Party im Key Club in Leeds. Besondere Gäste werden noch bekannt gegeben.

Frontmann Shane Greenhall schwärmt: „Wir sind alle so aufgeregt, unsere Crow-Headline-Show quer durch Großbritannien zu bringen, wir können es kaum erwarten, für euch alle aufzutreten und brandneue Songs zu spielen… live und laut, von unserem aktuellen Album Inhale/Exhale. DAS DÜRFT IHR NICHT VERPASSEN!!!“

Fr 17. Feb. – Leeds Key Club

Sa 18. Feb. – Manchester Academy 3

So 19. Feb – Newcastle Riverside

Di 21. Feb – Glasgow The Garage

Mi 22. Feb – Bradford Nightrain

Fr 24. Feb – London Islington Assembly Hall

Sa 25. Feb – Swansea Arena

Produzent Dan Weller (Enter Shikari, Monster Truck, Bury Tomorrow) und Mischer Phil Gornell (Bring Me The Horizon, 5 Seconds Of Summer, You Me At Six) bilden das Team, das der Band half, diese nächste Stufe ihrer Entwicklung zu erreichen. Inhale/Exhale wurde sowohl in den malerischen Vada Studios (erbaut in einer Kapelle aus dem 13. Jahrhundert), als auch im pulsierenden Herzen ihrer Heimat Wales, in den Giant Wafer Studios, aufgenommen.

Inhale/Exhale kann weltweit unter www.earache.com/thosedamncrows in einer großen Anzahl unterschiedlicher Formate vorbestellt werden, darunter: ein Collector’s Edition-Bundle (orangefarbenes und schwarzes Splatter-Vinyl); Farbiges Vinyl in limitierter Auflage mit exklusivem 12-seitigem Booklet, plus blauem und weißem Splatter-Vinyl; signierte CD mit exklusivem 12-seitigem Booklet und eine Kassettensammlung der vollständigen Diskographie der Band; USB; und digitaler Download. Weitere exklusive Formate sind über HMV erhältlich.

Der Erfolg, der aus Bridgend, Wales, stammenden Those Damn Crows baut sich immer weiter aus, seit sie mit ihrem zweiten Album Point Of No Return [2020] gleich ein offizielles UK-Top-15-Album abgeliefert haben. Seitdem folgten die Benennung im Classic Rock Magazine als eines der „Top Albums of 2020“, die Nominierungen für die beste britische Band und die beste britische Single im Rahmen der „The Rocks 2022 Awards“ von Planet Rock Radio und die Verleihung des jährlichen „Citizenship Awards“ vom Bürgermeister aus Bridgend als Anerkennung dafür, dass sie die Gemeinschaft über ihren beliebten wöchentlichen Videocast CrowCast zusammengebracht haben.

Doch darauf ruht sich die Band nicht aus. Zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne des Download Festivals 2022, ausverkauften Headliner-Shows und einem Auftritt im legendären WDR-Rockpalast im Rahmen des Crossroads-Festivals, schrieben Those Damn Crows ein neues Album, das ihren charakteristischen, knallharten Rock auf die nächste Stufe hebt.

Inhale/Exhale entfacht einen Sturm aus atmosphärischem Hardrock, der Shanes Markenzeichen, die mitreißenden Songtexte, perfekt zur Geltung bringt. Das Album ist geprägt durch eingängige Melodien und leidenschaftlichen Emotionen und auch diejenigen, die auf eine Pianoballade hoffen, werden nicht enttäuscht.

Shane ergänzt: „Inhale/Exhale ist eine Mischung aus beiden bisherigen Crows-Alben, aber mit einem geschulteren Sinn für die Produktion, der das was wir bisher gemacht haben verbessert und weiterentwickelt hat. Ganz gleich, für welchen Song man sich entscheidet, ob für einen knallharten Rock-Song oder einen sanfteren, Piano-basierten Song, da ist etwas in der Ferne, das nachklingt, ein akustisches Gefühl der Verbundenheit, wenn man so will. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das auf unseren bisherigen Alben auch so hatten.“

https://www.facebook.com/thosedamncrows/

https://www.thosedamncrows.com/