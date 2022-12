Those Damn Crows: veröffentlichen neue Single „This Time I’m Ready“

Die walisische Rockband Those Damn Crows trägt mit der Veröffentlichung ihrer sehr persönlichen und bewegenden neuen Single This Time I’m Ready ihr Herz auf der Zunge. Der Song behandelt die intensiven Gefühle bei Verlust und Trauer, zeigt die Band so offen und verletzlich wie nie zu vor, ohne dabei aber an Rockqualität zu verlieren, für die sie bekannt sind.

Die Single bildet den Mittelpunkt ihres kommenden Studioalbums Inhale/Exhale, das am 17. Februar 2023 weltweit über Earache Records veröffentlicht wird. This Time I’m Ready erscheint heute und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Frontmann Shane Greenhall kommentiert: „This Time I’m Ready ist ein Lied über die einseitige Kommunikation, die ich mit meinem Vater habe. Er ist nun seit elf Jahren nicht mehr bei uns, aber wie jeder, der jemanden verloren hat und um einen nahen Angehörigen trauert, hört man nicht auf mit ihnen zu sprechen, denn sie waren (und werden es immer sein) ein großer Teil deines Lebens.

Ich denke der gesamte Trauerprozess kann sowohl mental, als auch emotional brutal sein, mit Spätfolgen. Jeder geht mit Schmerz und Trauer anders um. Ich glaube, mich hat es stärker gemacht und mir wirklich mehr Antrieb und Ehrgeiz gegeben, die Dinge zu tun, die ich machen möchte… ‘This time I’m ready, light the fire in me.’“

Das offizielle Video entstand in Zusammenarbeit mit Nathan Roach (Coal Poet Media), mit zusätzlichen Dreharbeiten von Shaun Hodson von Loki Films.

Seht euch das eindrucksvolle und emotionale Video hier an:

Der Erfolg, der aus Bridgend, Wales, stammenden Those Damn Crows baut sich immer weiter aus, seit sie mit ihrem zweiten Album Point Of No Return [2020] gleich ein offizielles UK-Top-15-Album abgeliefert haben. Seitdem folgten die Benennung im Classic Rock Magazine als eines der „Top Albums of 2020“, die Nominierungen für die beste britische Band und die beste britische Single im Rahmen der „The Rocks 2022 Awards“ von Planet Rock Radio und die Verleihung des jährlichen Citizenship Awards vom Bürgermeister aus Bridgend als Anerkennung dafür, dass sie die Gemeinschaft über ihren beliebten wöchentlichen Videocast CrowCast zusammengebracht haben.

Doch darauf ruht sich die Band nicht aus. Zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne des Download Festivals 2022, ausverkauften Headliner-Shows und einem Auftritt im legendären WDR-Rockpalast im Rahmen des Crossroads-Festivals, schrieben Those Damn Crows ein neues Album, das ihren charakteristischen, knallharten Rock auf die nächste Stufe hebt.

Vor kurzem kündigten Those Damn Crows eine Reihe von UK-Headline-Shows im Februar 2023 an.

Tickets gibt es hier. Die Tournee beginnt mit einer Album Release Party im Key Club in Leeds.

Fr 17. Feb – Leeds Key Club

Sa 18. Feb – Manchester Academy 3

So 19. Feb – Newcastle Riverside

Di 21. Feb – Glasgow The Garage

Mi 22. Feb – Bradford Nightrain

Fr 24. Feb – London Islington Assembly Hall

Sa 25. Feb – Swansea Arena