Those Damn Crows: bestätigen nach Support-Slot für Hollywood Vampires Headliner-Gigs

Nach den überzeugenden Auftritten im Vorprogramm der laufenden Hollywood Vampires-Tour durch Deutschland kündigt die britische Rockband Those Damn Crows ihre erste eigene Headliner-Tournee hierzulande an. Die Band aus Wales tritt im Oktober 2023 in folgenden vier Städten auf: in Hamburg am 1. Oktober 2023 (headCRASH), in Köln am 3. Oktober 2023 (Luxor), in München am 4. Oktober 2023 (Backstage) und in Frankfurt am 4. Oktober 2923 (Das Bett). Als Support fungieren The Cruel Knives, die Nachfolge-Band der britischen Rocker Heaven‘s Basement.

Mit Those Damn Crows kommt einer der hoffnungsvollsten Vertreter der New Wave Of British Rock endlich auf eigene Headliner-Tour. Schon die Auftritte im Vorprogramm der in diesen Tagen zu Ende gehenden Deutschland-Tournee der Hollywood Vampires mit Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry zeigten, dass die Waliser Band zu Recht zu den interessantesten neuen Entdeckungen aus Großbritannien gezählt wird. In der Reihe mit The Dust Coda, The Scarlet Rebels oder Massive Wagons, alle auf einem beneidenswerten hohen Niveau, sind Those Damn Crows allerdings moderner aufgestellt und reiten nicht auf der 70er-Retrowelle, sondern orientieren sich an den US-amerikanischen Modern Rock-Bands der frühen und mittleren 2000er; als die Schnittstelle zwischen Punk, Pop und Rock zunehmend aufgeweicht wurde.

Der Erfolg gibt ihnen Recht, denn ihr drittes Album Inhale/Exhale landete im Frühjahr auf einem sensationellen dritten Platz der UK-Album-Charts, einen Tag später verkauften sie die Swansea-Arena mit 3.500 Fans aus. Schon das Vorgänger-Werk Point Of No Return (2020) konnte sich auf Platz 15 in Großbritannien platzieren, Planet Rock Radio nominierte sie u.a. als beste neue britische Band. Sie teilten sich die Bühne mit Kollegen wie Skindred, Monster Truck und Funeral For A Friend, spielten auf dem Steelhouse Festival, als Headliner bei Planet Rock’s Winter’s End und auch auf der Hauptbühne des Download Festival 2022. Sie verkauften Shows im Cardiff Castle und Chepstow Castle aus, bevor sie auch in Deutschland auftraten. Dort gastierten sie im Rahmen des renommierten WDR-Rockpalast-Crossroads-Festivals in der Bonner Harmonie; ihr Auftritt wurde über 30.000-mal in den ersten 24 Stunden nach der Ausstrahlung gestreamt. Das Rocks-Magazin schrieb über Inhale/Exhale: „Those Damn Crows überraschen in jedem Song mit einem gelungenen Hinweis auf die letzten Jahrzehnte. Sie klingen auf keinen Fall typisch britisch, (…) weil sie verdammt gut sind.“

Als Support fungieren The Cruel Knives, die neue Band der ehemaligen Heaven’s Basement-Mitglieder Skid Glover (g) und Rob Ellershaw (b), die gerade mit ihrer aktuellen Single All Your Heroes Hate You in Großbritannien für Furore sorgen. Zusammen mit Those Damn Crows also ein Doppelkonzert zweier hoffnungsvoller britischer Newcomer, das man nicht verpassen sollte. Es könnte sein, dass man diese Kombination bald nicht mehr in kleinen Hallen zu sehen bekommt.