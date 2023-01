Those Damn Crows: veröffentlichen neue Single „See You Again“

Die walisische Rockband Those Damn Crows stürmt ins Jahr 2023 und teilt ihre eingängige und nachdenkliche neue Single See You Again von ihrem bevorstehenden dritten Album Inhale/Exhale. Eine zehn Titel umfassende Sammlung echter, moderner Rock-Banger, welche am 17. Februar 2023 weltweit über Earache Records veröffentlicht wird. See You Again ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen erhältlich und schafft es sicherlich schnell zu einem Lieblingshit der Fans zu werden.

Frontmann Shane Greenhall verrät: „’Wann sehe ich euch wieder?‘ ist die Frage, die ich unseren Fans während der Pandemie jeden Tag im Stillen gestellt habe: Wann stehen wir wieder auf der Bühne und tun das, was wir am besten können? Wann können wir wieder vor unseren Fans spielen und diese Momente der Verbundenheit durch unsere Shows teilen, so wie wir es in den letzten sieben Jahren getan haben? Zu der Zeit gab es einfach keine Antworten, niemand wusste etwas, es gab keine Bewegung, unsere Welt, wie wir sie kannten… stand still.

Wir waren getrennt, wir litten alle, wir waren ratlos, einige in mehr als einer Hinsicht. Obwohl diese Situation, wie ALLES, nur vorübergehend war; Das Leben zeigt uns wieder, wie brutal und schön es sein kann, während es uns diese wertvollen Lektionen erteilt – dass nichts ewig währt, ob es gut oder schlecht ist, und dass die Crows, die Fans und alles, wofür unsere Musik steht … mich weiterhin heilt.“

Those Damn Crows spielen im Februar eine Reihe von UK-Headline-Shows, die kurz vor dem Ausverkauf stehen! Ein paar restliche Tickets gibt es hier.

Fr 17. Feb – Leeds Key Club

Sa 18. Feb – Manchester Academy 3

So 19. Feb – Newcastle Riverside

Di 21. Feb – Glasgow The Garage

Mi 22. Feb – Bradford Nightrain

Fr 24. Feb – London Islington Assembly Hall

Sa 25. Feb – Swansea Arena

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: