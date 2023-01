Grave Pleasures: neue Single/Video „Society Of Spectres“

Am 21. April wird die finnische Post-Punk-Band Grave Pleasures ihr drittes Album Plagueboys über Century Media Records veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf das Album bietet die neue Single Society Of Spectres:

Juho Vanhanen (guitar) kommentiert: „This song walks down a dark and crooked path that transcends into a nightmarish blood disco layer. That’s the place where all the ghouls gather to celebrate the downfall and feed on the masses.“

Plagueboys kann hier in folgenden Konfigurationen vorbestellt werden:

–CD Digipak

–Black LP (incl. LP-sized booklet & poster)

–Transparent blue LP available from CM Distro Wholesale EU and CMdistro.de (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

–Yellow LP available from UK outlets, Levykauppa Äx, Nuclear Blast (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

–Lilac LP available from Grave Pleasures via Evil Greed (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

–Digital album

Gegründet 2015 nach der Auflösung der hochgelobten kurzlebigen Beastmilk von Sänger Mat McNerney und Bassist Valtteri Arino, haben Grave Pleasures ihr Songwriting mt jedem Album verfeinert, das mit Plagueboys einen neuen Höhepunkt erreicht. Der rohe Atomic Punk ihres Major-Label-Debütalbums Dreamcrash (2015) wurde in den mitreißenden Nihilismus des deutlich wilderen zweiten Albums Motherblood (2017) umgewandelt und schließlich in das fulminante Plagueboys (2023) überführt, ihr bisher reifstes Album. Mit dem elektrisierenden Gegensatz von Licht und Dunkelheit, der Dualität von Grave und Pleasure in ihrem Namen, ist Plagueboys ein berauschender, trauriger, grinsender Totentanz, der zweifellos ihr bisher bester ist.

Die Musik wurde von McNerney (Hexvessel, Carpenter Brut, Me & That Man) und den Gitarristen Juho Vanhanen (Oranssi Pazuzu) und Aleksi Kiiskilbä geschrieben und dann gemeinsam mit Arino und Schlagzeuger Rainer Tuomikanto arrangiert. Mit Plagueboys wird das Line-Up, das Motherblood auf die Beine gestellt hat, erwachsen und findet seine eigenen Stärken. Aufgenommen in Finnland und produziert von Vanhanen und seinem Oranssi Pazuzu-Kollegen Niko Lehdontie an den Reglern, ist der Sound auf Plagueboys eine explosive Mischung aus Reverb und Neon-Warehouse-Dancefloor; ungenierte, einsame Drum- und Bass-Sounds machen Platz für Synthesizer- und Gitarren-Interplay, das an die britischen Großmeister Wire, The Sound und Echo & The Bunnymen erinnert – und das in einem modernen Gewand.

Plagueboys Tracklist:

1. Disintegration Girl

2. Heart Like A Slaughterhouse

3. When The Shooting’s Done

4. High On Annihilation

5. Lead Balloons

6. Imminent Collapse

7. Society Of Spectres

8. Conspiracy Of Love

9. Plagueboys

10. Tears On The Camera Lens

Am 28. April veranstalten Grave Pleasures eine spezielle Album-Release-Show für Plagueboys in Helsinki, FI.

(Tickets sind ab 16. Januar im Verkauf).

Grave Pleasures live:

Apr. 28, 2023 – Helsinki, FI – Kulmasali, Kulttuuritehdas Korjaamo (https://korjaamo.fi/) *release show

Grave Pleasures Line-Up:

Valtteri Arino – Bass

Juho Vanhanen – Guitar

Mat Mcnerney – Vocals

Aleksi Kiiskilä – Guitar

Rainer Tuomikanto – Drums

http://www.gravepleasures.com/

https://www.facebook.com/gravepleasvres