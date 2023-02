Grave Pleasures: veröffentlichen neue Single/Video „Heart Like A Slaughterhouse“

Am 21. April wird die finnische Post Punk-Band Grave Pleasures ihr drittes Album Plagueboys über Century Media Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf Plagueboys bietet das Video zur neuen Single Heart Like A Slaughterhouse (Regie: David Fitt), das hier zu sehen ist:

Gitarrist und Songschreiber Aleksi Kiiskilä kommentiert dies wie folgt:

„Heart Like A Slaughterhouse, der Mitternachts-Tanztrack für schräge Gemüter. Er versetzt dich in einen psychohypnotischen Rausch und in Buffalo Bill-beeinflusste Disco-Moves.“

„Nachdem ich vor ein paar Jahren auf dem Wave Gotik Treffen gespielt hatte, war ich beeindruckt von all den kreativen Kostümen und ihren unheimlichen, düsteren Details. Es fühlte sich an wie in einer apokalyptischen, gotischen Steampunk-Stadt, in der alles chaotisch ist, wobei das ganz normal ist. Am Morgen nach unserer Show tauchte dieses Riff und der treibende Beat für Heart Like A Slaugherhouse wie aus dem Nichts auf, in dem das Vertrauen von Eliminator auf virusartige psychotische Hooks trifft. Etwas, das sich falsch und richtig zugleich anfühlt, etwas Süchtiges und Makabres, das dich wie eine kaputte Puppe durch dein Zimmer laufen lässt.“

Das Video zum bereits veröffentlichten Albumtitel Society Of Spectres ist hier zu sehen.

Mehr Infos zu Grave Pleasures und dem kommenden Album Plagueboys bekommt ihr hier:

Das Album vorbestellen: hier

Grave Pleasures – Line-Up:

Valtteri Arino – Bass

Juho Vanhanen – Guitar

Mat Mcnerney – Vocals

Aleksi Kiiskilä – Guitar

Rainer Tuomikanto – Drums

