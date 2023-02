Sergeant Steel: haben erste Video-Single vom neuen Album veröffentlicht

Am Freitag, dem 24.02.2023, erblickte die erste Video-Single aus dem kommenden Sergeant Steel-Album Mister Sippi das Licht der Welt. Please Me, Tease Me liefert alle Markenzeichen der Band und ist ein perfekter Start, um das neue Album vorzustellen! Der Nachfolger ihres Erfolgsalbums Truck Tales erscheint am 30. Juni 2023!

Österreichs Hardrock-Band Nr. 1 hat bisher vier Studioalben und eine Best-of-Compilation veröffentlicht. Im Studio arbeitete die Band mit Musiklegenden wie Michael Wagener, Beau Hill, Peter Mew in den Abbey Road Studios, Mark Slaughter und Kane Roberts zusammen. Live spielten sie mehrere erstklassige Open-Air-Festivals und Clubshows in Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik. Sie teilten sich die Bühne mit Deep Purple, Hollywood Vampires, The Darkness, Scorpions, Europe, The Sweet, um nur einige zu nennen!

Auch auf ihrem fünften Studioalbum erwartet euch wieder ein Hit-Feuerwerk, gewürzt mit dem ganz eigenen Humor der Band.

Mister Sippi Tracklist:

1. Down To Mississippi

2. Please Me, Tease Me

3. Mama Didn’t Raise No Fool

4. Alive

5. My Way

6. Knight‘s Tale

7. One Way Ticket From Hell

8. Caught In The Web

9. My Girl

10 Rock Your Pants Off

Sergeant Steel Line-Up:

Phil Vanderkill – Lead Vocals

Jack Power – Guitars, Vocals

Chuck Boom – Guitars, Vocals

Ben Bateman – Keyboards

Ronny Roxx – Bass

Cøsy Cøxx – Drums

https://www.facebook.com/sergeantsteelonline

https://www.instagram.com/sergeantsteelonline/

https://www.sergeant-steel.com/