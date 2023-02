Space Chaser: veröffentlichen neues Video zu „Juggernaut“

Die deutschen Thrash Metaller von Space Chaser haben ein brandneues Video (produziert von Lucas Fiederling / Peregrine Films) zu Juggernaut, einem Song vom aktuellen Album der Band Give Us Life veröffentlicht. Checkt das Video hier an:

Die Band kommentiert das Video wie Folgt: „Sich 2 Tage lang den Arsch in einem Berliner Club abfrieren und eine zerrüttete Wüstenlandschaft von einem anderen Planeten zusammenbauen? Fanden wir eine fantastische Space–Chaser-Idee! Zusammen mit unseren Kumpels von Peregrine Films haben wir den Juggernaut – das gnadenlose, kriegerische Ungeheuer – zum Leben erweckt und auf eine zerstörerische Reise geschickt. In bester „Sci-Fi meets Thrash Metal“ Manier liefern wir für den Juggernaut-Soundtrack den passenden Kurzfilm und headbangen uns nebenbei noch die Seele aus dem Leib. Pass auf, dass du nicht unter den Panzerketten begraben wirst! BOOM!“

Space Chaser werden schon in wenigen Tagen wieder in Deutschland und den angrenzenden Ländern zu sehen sein:

02.03.22 DE Osnabrück Bastard Club

03.03.23 DE Oberhausen Kulttempel (Thrash Speed Burn Festival)

04.03.23 NL Arnhem Willemeen

05.03.23 BE Bree Ragnarock

06.03.23 DE Siegen Vortex

07.03.23 DE Wiesbaden Schlachthof

08.03.23 DE München Backstage

09.03.23 AT Wien Viper Room

10.03.23 DE Leipzig Bandhaus

11.03.23 NL Eindhoven Welcome to Hell Festival

Der Nervenkitzel, den Weltklasse-Thrash erzeugt, ist etwas Unvergleichliches, und kaum jemand wahrt den Geist und Sound des Genres auf so mitreißende Weise wie die Berliner Space Chaser. Die Band kehrte zu ihrem zehnten Jahrestag mit ihrem dritten Album Give Us Life zurück und bestätigt ihre Bedeutung für die Szene. „Wir spielen zeitgemäßen Thrash Metal, wenn man es so nennen will, und arbeiten zwar noch mit Elementen der ‚alten Schule‘, die jeder liebt, versuchen aber auch, einige der Einflüsse einzubinden, denen wir uns selbst aussetzen. Diese Art von Musik hat sich während der letzten zehn Jahre stark weiterentwickelt, was natürlich nicht an uns vorbeigegangen ist. Dennoch ist das, was wir machen, nach wie vor Thrash, bloß dass wir hoffen, ihn etwas überzeugender in die Neuzeit überführen zu können.“

Space Chaser Line-Up:

Siegfried Rudzynski – Vocals

Leo Schacht – Guitars

Martin Hochsattel – Guitars

Sebastian Kerlikowski – Bass

Matthias Scheuerer – Drums

Space Chaser online:

https://www.facebook.com/SpaceChaserBand

https://www.instagram.com/spacechaser