Those Damn Crows: veröffentlichen neue Single/Video „Takedown“

Nur noch wenige Tage bis das neue Album der UK Überflieger Those Damn Crows Inhale/Exhale, eine zehn Tracks umfassende Sammlung echter, moderner Rock-Banger, weltweit über Earache Records erscheint. Bis dahin verkürzen sie die Wartezeit mit der Veröffentlichung der kraftvollen neuen Single Takedown!

Frontmann Shane Greenhall verrät: „Takedown beschreibt das Gefühl, das man bekommt, wenn man von jemandem herausgefordert wird. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe kein Problem damit, mich mit JEDEM zu messen … Besonders, wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht kann … SIEH MICH AN! Ihr kennt die Leute, die sich selbst groß darstellen, indem sie andere klein machen? Diejenigen, die sagen, sie wären auch schon mal an dem Punkt gewesen und wüssten alles. Sie haben keine Ahnung, was du erlebt hast; sie kennen nicht dein wahres ich. In Takedown geht es aber nicht nur um den Scheiß, den man von anderen hört. Es geht auch um den Scheiß, den du dir jeden Tag selber einredest. ‚Du bist nicht gut genug‘, ‚das kannst du nicht‘ – die ständigen Niederschläge, die wir uns einreden. Früher hat es mich ständig eingeholt, wie andere mich sahen und tat mir das alles selber an … es war wie ein rotes Tuch für einen Stier. Ich bin immer froh, Menschen das Gegenteil zu beweisen, aber heutzutage sehe ich es aus der Ferne auf mich zukommen und meide es wie die Pest. Konzentriere dich besser auf dich und auf das, was du erreichen KANNST, wenn du über die Negativität und den kräftezehrenden Scheiß hinwegsehen kannst.“

