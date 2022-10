Motionsick: mit neuem Video zu „The Shed“

The Shed ist die fünfte Single von Motionsicks kommendem Album The Inner Side. Die besondere Alternative-Rock-Musikalität und der Text dieses Songs stellen alle Aspekte des Versteckens in einem dunklen Schuppen dar, eine Metapher für den sicheren Ort in unserem Kopf, der uns schützt, uns aber auch zusammen mit unseren inneren Dämonen einsperrt. Das Musikvideo zu The Shed ist der zweite Teil des Kurzfilms The Inner Side.

