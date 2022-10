Blink-182: haben das Video zur Single „Edging“ veröffentlicht

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band Blink-182 hat letzte Woche einige News angekündigt. Ihre größte Tournee aller Zeiten startet demnächst – eine kolossale Welttournee – bei der Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder zusammenkommen. Die von Live Nation produzierte Welttournee umfasst ihre ersten Auftritte in Lateinamerika sowie Stationen in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland von März 2023 bis Februar 2024.

Außerdem erschien Freitag die neue Single Edging, mit der Mark, Tom und Travis zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder gemeinsam im Studio waren.

Zudem hat die Band ein neues Album angekündigt. Weitere Infos hierzu folgen.

Über Blink-182:

Seit ihren bescheidenen Anfängen vor fast dreißig Jahren, als sie in einer Garage in San Diego zu spielen begannen, haben Blink-182 weltweit über fünfzig Millionen Alben verkauft und das Publikum von Adelaide bis Zürich gerockt und sind zu einer der wichtigsten Rockbands ihrer Generation geworden. Die New York Times schrieb: „Keine Punkband der 1990er Jahre war einflussreicher als Blink-182.“ Während Blink-182 bereits mehr als ihren gerechten Anteil an Platin-Schallplatten und Blockbuster-Singles eingeheimst haben, freuen sie sich auf ihr zehntes Studioalbum. Mit Delonge, der nach fast einem Jahrzehnt zurückkehrt, können die Fans die elektrische Bühnenmagie erwarten, die das Trio über die Jahre hinweg versprüht hat. Mit ihrem neuen Album, das 2023 erscheinen soll, freuen sich Blink-182 auf ihre gemeinsame Zukunft.