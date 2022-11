Motionsick: mit neuer Single „Apnea“

Dieses Lied stellt den Teil der Geschichte The Inner Side dar, in dem der Protagonist das Gefühl hat, in seinem Schmerz zu ertrinken. Sein Leiden raubt ihm den Atem und seine nassen Hände können das rettende

Seil erreichen. New Grunge aus Österreich. Motionsick ist das Ergebnis von vier Individuen, die verzweifelt versuchten, ihrer Kreativität eine Plattform zu geben und sich zusammenschlossen, um ein Vermächtnis zu schaffen, das seinesgleichen sucht. Eine fortlaufende Geschichte, erzählt von erdrückenden Riffs und Texten, die einen durch Themen führen, die oft zu dunkel sind, um darüber zu sprechen.