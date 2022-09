The Damned: bringen mit „Grimly Fiendish“ einen wahren Fan-Liebling aus kommenden Livealbum „A Night Of A Thousand Vampires“

Grimly Fiendish aus dem Livealbum A Night of A Thousand Vampires ist eine mitreißende Version einer der beliebtesten und erfolgreichsten Singles von The Damned. Das dazugehörige Video fängt einen elektrisierenden und immersiven Moment ein, in dem die Band mit einer mitreißenden Melodie die Bühne des renommierten Palladium Theater in London zum Kochen bringt.

Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass The Damned auch nach 45 Jahren ihrer Karriere musikalisch und theatralisch immer wieder überraschen und sich mit jedem Auftritt neu erfinden.

Für das lang erwartete Livealbum A Night Of A Thousand Vampires, mit Klassikern wie Wait For The Blackout aber auch selten aufgeführten Covern wie People Are Strange und Eloise, schließt sich die erste Punk-Band mit dem Hammer House of Horror und der Besetzung des Circus of Horror zusammen. David Vanian verwandelt sich von Dracula in Nosferatu, Neat Neat Neat morpht in Bela Lugosi’s Dead, und Feuerschlucker sowie Trapezkünstler sorgen für ein wahres Spektakel, bei welchem sowohl die Band als auch das Publikum in voller Vampirkleidung zu sehen sind.

Ein denkwürdiger Abend für die Lebenden… und die Untoten!

A Night Of A Thousand Vampires Tracklist

01. Beaty Of The Beast

02. Wait For The Blackout

03. Plan 9 Channel 7

04. Standing On The Edge Of Tomorrow

05. Grimly Fiendish

06. Dr Jekyll And Mr Hyde

07. Absinthe

08. Under The Floor Again

09. I Just Can’t Be Happy Today

10. 13th Floor Vendetta

11. Eloise

12. People Are Strange

13. Curtain Call

14. Tightrope Walk

15. The Dog

16. Neat Neat Neat – Bela Lugosi’s Dead

17. Black Is The Night

The Damned online:

Website

Facebook